Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (01.11.2025) στη χώρα μας, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι που μετέφερε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι.

Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Η βραδιά, για την οποία απαιτείται επίσημο ένδυμα, ξεκινάει στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 έχει προγραμματιστεί χορός. Την Κυριακή το βράδυ στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Τον γνώρισε στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση, ενθουσιάστηκε με τα τραγούδια του, χόρεψαν μαζί.