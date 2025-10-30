Έντονες αντιδράσεις εργαζομένων στα ΕΛΤΑ – «Αρμαγεδδών συρρίκνωσης χωρίς μεταρρυθμιστικό στοιχείο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με έντονο προβληματισμό και ανησυχία παρακολουθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.) τα σχέδια του Μετόχου και της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), κάνοντας λόγο για μια στρατηγική που οδηγεί στη συρρίκνωση και αποδιάρθρωση της εταιρείας, χωρίς να περιλαμβάνει πραγματικά μεταρρυθμιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα νέα πλάνα δεν αποτελούν καινοτομία, αλλά επανέκδοση του σχεδίου αναδιοργάνωσης που είχε παρουσιαστεί από το Υπερταμείο στα ΕΛΤΑ το 2018. Εκείνο που προκαλεί σήμερα έκπληξη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι η «ταχύτητα υλοποίησης, το μέγεθος και η ένταση των αλλαγών» που δρομολογούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση: εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η Π.Ο.Σ.Τ. επισημαίνει ότι η πτώση των εσόδων του τελευταίου τριμήνου στο επιστολικό ταχυδρομείο και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, εξαιτίας της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις ριζικές αυτές παρεμβάσεις. Οι σημερινές εξελίξεις για την Ομοσπονδία αποτελούν αποτέλεσμα δεκαετιών απουσίας σαφούς και ολοκληρωμένης πολιτικής για τα ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που έχει οδηγήσει τη δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία σε ασφυξία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Π.Ο.Σ.Τ. στις ανισότητες κρατικής χρηματοδότησης ανάμεσα στα ΕΛΤΑ και σε άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Όπως τονίζει, «την ώρα που ξένη εταιρεία επιδοτείται ετησίως με 50 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση μιας μεταφορικής γραμμής, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν ούτε κλάσμα αυτού του ποσού».

Αντίστοιχες αποζημιώσεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, λαμβάνουν οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Στην Ελλάδα, τα ΕΛΤΑ καλούνται να προσφέρουν πανελλαδική κάλυψη χωρίς την αναγκαία οικονομική στήριξη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για το μέλλον των εργαζομένων και των υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι το σχέδιο θα έχει πολλαπλές συνέπειες, τόσο για τους ίδιους όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Π.Ο.Σ.Τ. δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των ταχυδρομικών, επισημαίνοντας πως μοναδική της επιδίωξη είναι η προστασία των εισοδημάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζομένους να τηρούν αυστηρά τις υπηρεσιακές διαδικασίες και να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια καταπάτησης δικαιωμάτων. «Διαθέτουμε την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσουμε συνδικαλιστικά και νομικά», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Κόκκινες γραμμές» και μήνυμα προς τη Διοίκηση

«Αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές μας είναι οι θέσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, οι αμοιβές και η αποφυγή εξοντωτικών μετακινήσεων συναδέλφων», υπογραμμίζει η Π.Ο.Σ.Τ.

Αν και αναγνωρίζει ότι δεν συνδιοικεί ούτε συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, η Ομοσπονδία δηλώνει αποφασισμένη να αντισταθεί σε κάθε μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

«Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο», καταλήγει το μήνυμα της ανακοίνωσης.