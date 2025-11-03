«Έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία πριν το φονικό και δεν το σήκωνε κανείς» λέει ο αδερφός της νεκρής 56χρονης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού Βορίζια στο Ηράκλειο. Ο άνδρας υποστήριξε πως το Σάββατο (1.11.25) το πρωί είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

Σημειώνεται πως όλα έγιναν το πρωί του Σαββάτου όταν ένα αγροτικό έφτασε στο χωριό και αμέσως άρχισαν οι πυροβολισμοί. Αφορμή στάθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί το προηγούμενο βράδυ στο σπίτι ενός άνδρα στο συγκεκριμένο χωριό του Ηρακλείου.

Η διαμάχη φαίνεται να είναι ανάμεσα σε δύο οικογένειες που κατοικούν η μία στην κάτω μεριά του χωριού και η άλλη στην πάνω. Ο ένας εξ αυτών θέλησε να μείνει σε σπίτι κοντά στην «αντίπαλη» οικογένεια. Πλέον οι Αρχές φοβούνται ότι το χθεσινό περιστατικό θα πυροδοτήσει νέα βεντέτα.

Ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Mega, σημειώνοντας πως η άλλη του αδερφή και το ανίψι του παραμένουν στο νοσοκομείο.





Ο άνδρας περιέγραψε όλα όσα έζησε λέγοντας πως η αδερφή του είχε έρθει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα του: «Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».

Σημείωσε πως δεν είδε ποιος πυροβολούσε γιατί το μοναδικό μέλημά του ήταν να απομακρύνει την αδερφή του από το σημείο: «Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου».

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό» και σε αυτό το σημείο τόνισε πως ο ίδιος προσπάθησε να ενημερώσει την αστυνομία από νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» σημείωσε και επανέλαβε πως: «Προφανώς είχε κληθεί η αστυνομία, από το προηγούμενο το βράδυ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία».

«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν» τόνισε, σημειώνοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Εξήγησε πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ανιψιού του και τόνισε πως αν η αστυνομία ήθελε να κάνει τη δουλειά της «έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο με την αστυνομία» από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς όπως είπε υπήρχε μια ένταση από το βράδυ της Παρασκευής.

Σημείωσε πως ο ανιψιός θέλησε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας: «Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου», ενώ ο ίδιος αναρωτήθηκε αφού πουλιόταν για χρόνια τότε γιατί δεν το αγόρασαν πιο πριν.

«Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» κατέληξε.