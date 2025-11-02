Έρχεται κακοκαιρία από την Τρίτη, η πρόβλεψη Αρναούτογλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Νοέμβριος, ο οποίος παραδοσιακά είναι ένας βροχερός μήνας, φέρνει από σήμερα 2/11 συννεφιά και βροχοπτώσεις στα δυτικά και νότια, που αναμένεται να επιμείνουν μέσα στην εβδομάδα.

Σάκης Αρναούτογλου: Αλλάζει ο καιρός από 7/11, υποχωρεί ο υδράργυρος

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από το πρωί της Κυριακής εκδηλώνονται τοπικές βροχές στα ΝΔ του Ιονίου. Από το βράδυ της Κυριακής μπαίνουμε σε μια νέα αστάθεια στη δυτική Ελλάδα και τα ξημερώματα της Δευτέρας στις ίδιες περιοχές θα έχουμε καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά της Ηπείρου.

Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και ΒΒΑ της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας.

Από την Τρίτη πάντως αναμένεται… «να κρυώσει» ο καιρός αρχικά από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας και μέχρι και τις 11/11 η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο.