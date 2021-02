Η απειλή των μεταλλάξεων και του καθολικού lockdown

«Εκρηκτικό μείγμα» δημιουργεί η απειλή των μεταλλάξεων του ιού

«Εκρηκτικό μείγμα» δημιουργεί η απειλή των μεταλλάξεων του ιού, καθώς βάσει των τελευταίων αναλύσεων τα κρούσματα του βρετανικού μεταλλαγμένου στελέχους έχουν φθάσει τα 232, ενώ έντονα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως καταγράφηκαν άλλα τρία κρούσματα του πιο επικίνδυνου νοτιοαφρικανικού στελέχους.

Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση και του ειδικούς, καθώς παράλληλα, για πέμπτο εικοσιτετράωρο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τετραψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, και οριακή αύξηση σε θανάτους και διασωληνωμένους, με την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα να «οδηγούν» την επιδημική έξαρση.

Στην Αττική όπου τα νέα κρούσματα ήταν πάνω από τα μισά του συνόλου. «Κόκκινο» χτύπησε το κέντρο της Αθήνας με 143 κρούσματα, 79 στην Ανατολική Αττική, 81 στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, 98 στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, 39 κρούσματα στην Δυτική Αττική και 51 κρούσματα στον Νότιο Τομέα Αθηνών.Το ενδεχόμενο επιβολής ενός καθολικού «σκληρού» lockdown στα πρότυπα του περσινού Μαρτίου παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Aνά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε περαιτέρω μέτρα, όχι μόνο για την Αττική, αλλά για όλη τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι «αν δεν πέσουν τα κρούσματα του κορωνοϊού, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέα μέτρα στην Αττική».

H αύξηση στον κυλιόμενο μέσο όρο κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας, οδήγησε την κυβέρνηση -κατόπιν μαραθώνιας σύσκεψης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων- στην ανακοίνωση νέων μέτρων περιορισμού.

Το κυβερνητικό επιτελείο με κλειστά καταστήματα και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 (αντί για τις 21:00) τα Σαββατοκύριακα επιχειρεί να αναχαιτίσει τη διασπορά του νέου κορωνοϊού σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Επίσης, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργίας των Λυκείων, ενώ λειτουργούν οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί με φυσική παρουσία. Σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο και τις δραστηριότητες που είχαν επαναλειτουργήσει, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο του click away, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

«Οι πολίτες έχουν κουραστεί»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος -πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ελλάδας και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων- ξεκαθάρισε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμότητα στις μικρές κοινότητες, όπου οι άνθρωποι εργάζονται κατά μόνας σε εξωτερικές εργασίες.

«Είναι η ώρα που πηγαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο, ή από τη μια περιοχή στην άλλη, μόλις δηλαδή τελειώνει η εργασία τους και κοινωνικοποιούνται» τόνισε ο κ. Εξαδάκτυλος. Όπως είπε μάλιστα, για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας δεν υπάρχει μαγική λύση ή κάποιο εγχειρίδιο.

«Αν και η χώρα μας αντιμετωπίζει καλά την πανδημία, ο κόσμος είναι κουρασμένος».

Καθηγ. Γώγος: Η κατάσταση δεν είναι δραματική είναι όμως ανησυχητική

Την ανάγκη τήρησης των μέτρων επεσήμανε -για μία ακόμα φορά- σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, Χαράλαμπος Γώγος,. αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από το lockdown.

«Δεν είμαστε στο τρίτο κύμα, είμαστε στην αρχή του και πρέπει να το μαζέψουμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, όπως το «σκληρό» lockdown, όμως ο κόσμος έχει κουραστεί. Ψάχνουμε την ισορροπία αναμεσά στο υγειονομικά αποδεκτό, και το κοινωνικά και οικονομικά αποδεκτό. Εάν τηρηθούν τα υπάρχοντα μέτρα είναι αρκετά», είπε ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Η τωρινή κατάσταση δεν είναι δραματική είναι όμως ανησυχητική» δήλωσε ο καθηγητής αναφέροντας πως αυτή η αύξηση κρουσμάτων που παρατηρούμε είναι ένα καμπανάκι σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο οποίος μίλησε στους τηλεοτικούς σταθμούς ΣΚΑΙ και ΕΡΤ, η προσπάθεια ήταν να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η ροή της κοινωνικής κι οικονομικής ροής της χώρας, η οποία έχει πληγεί έτσι κι αλλιώς.

«Υπήρξε ένας θαυμάσιος καιρός ο κόσμος παρασύρθηκε το καταλαβαίνω αλλά δεν έχει κανένα νόημα να κλείνουμε τις βασικές περιοχές της Αθήνας όπου υπάρχουν τα καταστήματα και να μεταφέρεται το πλήθος στις παραλίες» ανέφερε. «Διαφορετικά θα είχαμε κοσμοσυρροή και στην Ερμού και στις παραλίες» εκτίμησε.

Νέα κρούσματα του νοτιοαφρικανικού στελέχους

Στα 236 έχουν φτάσει την ίδια στιγμή τα κρούσματα των μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα -εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούν τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη- σύμφωνα με το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

Τα νεότερα δεδομένα προκύπτουν και μετά τη γονιδιωματική ανάλυση 96 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 19-27 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης.

Στο σύνολο των 96 δειγμάτων που αναλύθηκαν, όλα πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Ως προς το συνολικό αριθμό των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού που ανακοινώθηκαν χτες, Σάββατο, από τον ΕΟΔΥ, αυτά ανέρχονται σε 1.113 με την Αττική να συγκεντρώνει περισσότερα από τα μισά (565), τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί με 106 και την Αχαΐα να βρίσκεται και αυτή μία ανάσα πριν από τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων (78).

Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, 249 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ το τελευταίο 24ωρο άλλα 29 άτομα έχασαν τη μάχη με τη νόσο Covid-19 -με τους θανάτους στη χώρα να ανέρχονται συνολικά σε 5.951.

Κανονικά το take away τα Σαββατοκύριακα

«Αλαλούμ» προκλήθηκε για το take away τα Σαββατοκύριακα με τις απανωτές αλληλοαναιρούμενες ανακοινώσεις από πλευράς υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο Αδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε το γρηγορότερο.

«Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν» ανέφερε με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης.