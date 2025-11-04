Κάηκε καταφύγιο αστέγου από χαρτόκουτα – Δείτε φωτογραφίες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε στο Πεδίον του Άρεως, επί της οδού Ευελπίδων, μπροστά από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), σε σημείο όπου άστεγος είχε στήσει αυτοσχέδιο καταφύγιο.

Στο σημείο ένας άστεγος είχε στήσει αυτοσχέδιο καταφύγιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί με ένα όχημα και τέσσερις πυροσβέστες.

Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από την αστυνομία, ενώ ο άστεγος που είχε τοποθετήσει τα χαρτόκουτα δεν βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κάηκαν μόνο οι χαρτόκουτες με τις οποίες είχε τοποθετήσει στο σημείο ο άστεγος. Δεν απειλήθηκαν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, διότι η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί.

Πηγή: protothema.gr