Κάηκε καταφύγιο αστέγου από χαρτόκουτα – Δείτε φωτογραφίες

Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε στο Πεδίον του Άρεως, επί της οδού Ευελπίδων, μπροστά από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), σε σημείο όπου άστεγος είχε στήσει αυτοσχέδιο καταφύγιο.
Στο σημείο ένας άστεγος είχε στήσει αυτοσχέδιο καταφύγιο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί με ένα όχημα και τέσσερις πυροσβέστες.
Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από την αστυνομία, ενώ ο άστεγος που είχε τοποθετήσει τα χαρτόκουτα δεν βρίσκονταν στο σημείο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κάηκαν μόνο οι χαρτόκουτες με τις οποίες είχε τοποθετήσει στο σημείο ο άστεγος. Δεν απειλήθηκαν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, διότι η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί.
Δείτε φωτογραφίες
Πηγή: protothema.gr
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.