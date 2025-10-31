Κασιδιάρης: Πείτε μου πότε έκανα ρητορική μίσους; Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε κι εμένα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αρνήθηκε την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο Ηλίας Κασιδιάρης, απολογούμενος στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών στην δίκη της Χρυσής Αυγής.

Στην αρχή της απολογίας του, ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε μία δήλωση στην οποία ανέφερε ότι στην παρούσα δικαστική διαδικασία έχει υπάρξει σωρεία παραβιάσεων της αρχής της δίκαιης δίκης. Στη συνέχεια επί της κατηγορίας δήλωσε ότι συντάσσεται με την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και επικαλέστηκε συγκεκριμένα αποσπάσματα.

«Ενδεικτικά θα αναφέρω δύο σημαντικά σημεία, δεν αποδείχθηκε από ακροαματική διαδικασία είπε η κυρία Οικονόμου, κεντρικός σχεδιασμός αλλά πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε δημοσίως οξείες φράσεις οι οποίες δεν ήταν ικανές να δημιουργήσουν πρόκληση ή διέγερση σε τέλεση αξιόποινων πράξεων».

«Δεν υπάρχει διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης και τόνισε πως αυτό στηρίζεται στη δημόσια ρητορική μίσους η οποία τιμωρείται με φυλάκιση.

«Έχω πει κάποιες οξείες εκφράσεις. Πείτε μου πότε έκανα τη δημόσια ρητορική μίσους όμως; Πουθενά δεν αναφέρεται που είναι αυτή η ρητορική μίσους. Μου αποδίδεται ο ρόλος του φερόμενου εκπαιδευτή, ποιους εκπαίδευα; Υπάρχει πρόβλημα στην κατηγορία και το πρωτόδικο το έλυσε παρανομώντας», είπε ο κατηγορούμενος.

«Δεν κάνω καμία δήλωση περί πολιτικής δίωξης. Αυτό αναφέρει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών που ζήτησε τη δίωξη Σαμαρά για εντολές σε Ντογιάκο…Η ίδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζητάει να διωχθεί ένας πρώην πρωθυπουργός για αυτές τις παρεμβάσεις», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι μετά την ενηλικίωσή του εντάχθηκε στη Χρυσή Αυγή.

«Έγινα απλό μέλος και πολύ αργότερα υπήρξα μέλος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Όποιος καθόταν ένα διάστημα και ασχολείτο ενεργά θεωρείτο μέλος. Κρατούσαν το τηλέφωνο και σε ενημέρωναν για τις εκδηλώσεις», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Ήταν πολύ αρνητικό που ανοίξαμε τόσα γραφεία. Χάθηκε απολύτως ο έλεγχος. Ό, τι βιώνω όλα αυτά τα χρόνια είναι επειδή ανοίξαμε αυτά τα γραφεία», τόνισε ο κατηγορούμενος.

«Η πρωτοβάθμια απόφαση και το κατηγορητήριο σε βάρος μου εργαλειοποιήθηκε με το χειρότερο τρόπο. Όταν ήταν να κατέβει το κόμμα μου, ο Τζανερρίκος πρόεδρος του τμήματος έκανε μία συγκλονιστική καταγγελία ότι τον πήρε ο Γεραπετρίτης και του είπε θα κόψεις τον Κασιδιάρη και θα σε διορίσουμε κάπου. Από τη μία είχαμε, άθλια και καταδικαστέα εγκλήματα, την ανθρωποκτονία του Φύσσα και την επίθεση στους αλιεργάτες. Από την πρώτη στιγμή, την ίδια ημέρα βγήκα και καταδίκασα την ανθρωποκτονία πέντε φορές και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα που συνδέονται με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Όπως είπε ως εκπρόσωπος Τύπου είχε αναλάβει την ιδεολογική εκπαίδευση, η οποία δεν έγινε ποτέ. Αρνήθηκε κάθε σχέση με στρατιωτική εκπαίδευση. «Επειδή ο στρατός δεν καλεί, υπάρχουν σχολές εφέδρων, με άδεια ΓΕΣ κάνεις πορεία, και φοράς στολή. Αυτή είναι η εφεδρεία, παίρνεις το λεωφορείο και πας. Άλλες φωτογραφίες που είμαι με φίλους και παρέα μου, στο βουνό και τις βάζω στο facebook και μου κάνει ο άλλος like, είναι προσωπικό ζήτημα», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Τι σημαιάκια, τι κασκόλ, κλπ θα έχει ένας πολίτης, εντάσσονται στην ελευθερία της έκφρασης», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης απαντώντας σε ερώτηση για φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ, κάνοντας λόγο σε κάθε περίπτωση για φωτομοντάζ και λέγοντας ότι είναι μία βλακεία αυτή η φωτογραφία.

Από το 2019 και μετά τόνισε ο Ηλίας Κασιδιάρης οτι σταμάτησε να είναι στη Χρυσή Αυγή.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης χαρακτήρισε “άθλιο έγκλημα” την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα. «Δυστυχώς το έγκλημα έγινε μπροστά σε ομάδα ΔΙΑΣ. Το καταδίκασα από τις πρώτες ώρες. Αυτό το έγκλημα με δολοφόνησε και εμένα. Έξι χρόνια φυλακή έκανα», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης και πρόσθεσε ότι όταν απευθύνθηκε στον υπεύθυνο τις οργάνωσης της περιοχής του είπε ότι αυτοί που εμπλέκονται δεν περνούν ούτε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Βολές εξαπέλυσε ο Ηλίας Κασιδιάρης και σε βάρος του ΚΚΕ και της Λιάνας Κανέλλη λέγοντας πως σε πολλές περιπτώσεις στήριζε τις δράσεις του ΠΑΜΕ.

«Σε όλους τους χώρους υπάρχει αλητεία, πολλούς τραμπούκους ΠΑΜΕ που δεν συνελήφθησαν …Κάποια κόμματα αντιμετωπίζουν της αλητεία χαϊδεύοντας, όπως κάνει το ΚΚΕ», είπε.

Ο κατηγορούμενος σήμερα αντίθετα με την πρωτοβάθμια απολογία του, αποφάσισε να απαντήσει και για φωτογραφίες, τα τατουάζ του κλπ. «Έχω ένα τατουάζ που συμβολίζει μία αρχαία ελληνική παράσταση, το γαμίδιο», τόνισε ο Ηλίας Κασιδιάρης.