Κοριτσάκι 10 ετών κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Ενα κοριτσάκι μόλις 10 ετών κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου του στον Ασπρόπυργο και πέθανε την ώρα της γυμναστικής.

Το περιστατικό έγινε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου την ώρα που γινόταν το μάθημα της γυμναστικής. Το παιδί κατέρρευσε και παρότι του έκαναν για αρκετή ώρα ΚΑΡΠΑ δυστυχώς το παιδάκι δεν επανήλθε.

Το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 13.20 για το περιστατικό και το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και μετέφερε το παιδί στο Θριάσιο χωρίς σφυγμό.

Εκεί, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας στο LIve News ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια για μια ώρα προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.