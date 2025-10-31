Κυρανάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι πρώτες κλήσεις στο gov.gr από κάμερες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την επόμενη εβδομάδα θα σταλούν σε θυρίδες πολιτών στο gov.gr κλήσεις που θα έχουν βεβαιωθεί από κάμερες, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Είναι μια σταδιακή δουλειά, οι κάμερες αυτές εκπαιδεύονται με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνη, δεν θέλουμε να στέλνουμε λάθος κλήσεις» είπε στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε «οι πρώτες 10 τέτοιες κάμερες είναι στα λεωφορεία και άλλες 10 είναι στην Αττική αλλά αυτό θα επεκτείνεται κάθε μήνα» καθώς «το νομοσχέδιο λέει ότι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες αν βάλουν κάμερες έχουν έσοδα για αυτές».





Ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε και για τις εικόνες συνωστισμού στο Μετρό της Αθήνας λέγοντας αρχικά ότι «σε όλα τα μετρό του πλανήτη υπάρχουν κάποιες ημέρες που έχουν συνωστισμό».

Όπως είπε «τις ώρες αιχμής 7:30-9:00 περνάνε κάθε 4 και 4,5 λεπτά οι συρμοί. Υπάρχουν όμως ημέρες που αν ένας συρμός βγάλει ένδειξη βλάβης αποσύρεται, αντί για 4,5 θα πάει στα 8 λεπτά αλλά πρώτα η ασφάλεια».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «υπογράφουμε μέσα στον Νοέμβριο την ανάταξη 5 συρμών που ήταν παροπλισμένοι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείς να πας στα 3 και κάτι λεπτά. Το 2026 θα παραγγελθούν 15 νέοι συρμοί και ταυτόχρονα θα αναταχθούν 12 που χρειάζονται air condition στις γραμμές 2 και 3 ενώ στη γραμμή 1 θα ανακατασκευαστούν κλιματισμοί».