Στο πώς τον επηρέασε η πατρότητα αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσούλης, τονίζοντας ότι ο ερχομός του γιου του τον βοήθησε να καταπολεμήσει το άγχος. Ο σεφ που θα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας εκμυστηρεύτηκε ότι ως αγχώδης άνθρωπος εμφάνιζε προβλήματα με την υγεία του, με αποτέλεσμα να καταλήγει πολύ συχνά στο νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Τσούλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και εξομολογήθηκε ότι πριν αναλάβει αυτόν τον ρόλο, το άγχος είχε έντονη παρουσία στη ζωή του. «Πριν γίνω πατέρας άφηνα τη δουλειά να με επηρεάζει. Μπαινόβγαινα στα νοσοκομεία λόγω άγχους. Το παιδί μου με έχει σώσει. Από τα 26 μου που ξεκίνησα να είμαι και στην τηλεόραση δεν σταμάτησα ποτέ να δημιουργώ και να βγάζω κάτι καινούργιο. Αυτό είχε το κακό αποτέλεσμα να μη χαίρομαι τις επιτυχίες μου. Δεν μου έλεγα μπράβο», δήλωσε.

Ενώ περιμένει να υποδεχτεί το δεύτερο παιδί του με τη σύζυγό του, εκείνος προσπαθεί όσο του επιτρέπουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις να τη βοηθάει και να τη στηρίζει. «Βλέπω τον γιο μου το απόγευμα. Αυτό είναι που με έχει πειράξει σε όλη την κατάσταση επαγγελματικά που βρίσκομαι τώρα. Έχω στήριξη από τη Μαριαλένα. Η σύζυγός μου είναι έγκυος αλλά το περνάει μόνη της. Προσπαθώ να τη βοηθάω όταν είμαι σπίτι», σημείωσε.

Για τον ίδιο η έλευση ενός παιδιού είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. «Όταν έμαθα ότι θα γίνω για δεύτερη φορά πατέρας έλεγα συνέχεια “τι λες τώρα, δεν είναι δυνατόν”. Ο ερχομός ενός παιδιού είναι ότι καλύτερο στη ζωή ενός ανθρώπου. Ο γιος μου δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι θα έχει αδερφάκι. Φιλάει την κοιλιά της μαμάς του», επισήμανε.