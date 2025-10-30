Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νέα έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν σήμερα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας του ελληνικού FBI.

Κατά πληροφορίες η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση.

Μαζί με τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας βρίσκονται και αστυνομικοί από τη Δίωξη Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στόχος της νέας έρευνας στον ΟΚΕΠΕΠΕ είναι το αρχείο των αιτήσεων για επιδοτήσεις που υποβλήθηκαν το 2025.

Πηγή: protothema.gr