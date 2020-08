Νέα τουρκική Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατ. Μεσόγειο

0 Shares Share Tweet

Σε έκδοση νέας Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο προχωρά η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχή μεταξύ Μερσίνας και Αλεξανδρέττας, ανάμεσα στην Τουρκία και τα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με δήλωση του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, η προγραμματιζόμενη μέσω της νέας Navtex άσκηση -που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 1ης και 2ας Σεπτεμβρίου- αφορά «την ασφάλεια στα ανοικτά των ακτών της Αλεξανδρέττας».

Υπενθυμίζεται ότι απόψε εκπνέει η ναυτική οδηγία που αφορούσε τo «Oruc Reis» και είχε επεκταθεί πρόσφατα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον σταθμό της Αττάλειας (Antalya Navtex Station) την Πέμπτη:

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N – 034 52.00 E

36 31.63 N – 035 14.20 E

36 27.11 N – 035 08.32 E

36 28.03 N – 035 05.55 E

36 24.23 N – 035 04.07 E

36 32.00 N – 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 021600Z SEP 20.