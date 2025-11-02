«Ο πατέρας μου πέθανε από δική του αμέλεια, επειδή δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του επέμβαση»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο ράπερ, Rack, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για τις ουσίες στις οποίες ήταν κάποτε εξαρτημένος αλλά και για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε την Κυριακή (02.11.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και εξομολογήθηκε ότι έχασε τον πατέρα του όταν εκείνος πήγε στο Άγιον όρος τσιμπήθηκε από σκορπιό και δεν πήγε στο νοσοκομείο. Αντιθέτως ο πατέρας του Rack έκανε μόνος του… χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε ο ράπερ.

«Ο μπαμπάς μου επισκέφθηκε το Άγιο Όρος για ένα ντοκιμαντέρ, όταν τον τσίμπησε σκορπιός. Πέθανε από δική του αμέλεια, επειδή δεν πήγε στο νοσοκομείο, έκανε μόνος του την επέμβαση. Πάω κάθε χρόνο στο Άγιο Όρος, στην κορυφή και έχω προστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μου λείπει η ευστροφία και οι ιδέες του, που δεν μπορώ να δω τη λέξη “μπαμπάς”, όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι είναι περήφανος για μένα, κάνω ό,τι μπορώ για να κρατάω το όνομά του με σεβασμό και αγάπη», εξομολογήθηκε ο Rack.

«Ο μπαμπάς μου με είχε προετοιμάσει για τον θάνατό του, μου είχε δείξει από μικρό παιδί το δρομολόγιο που θα έπρεπε να κάνω, όταν “έφευγε” από τη ζωή. Ήμουν 11 ετών όταν “έφυγε”, η μητέρα μου με πήγε για ψυχοθεραπεία και είχα κρίσεις πανικού. Πλέον έχω περισσότερες ευθύνες και υπάρχει μέσα μου εσωτερικός πόλεμος, πολλές απαιτήσεις», δήλωσε ακόμα.

«13 ετών άφησα το σχολείο μετά τον θάνατο του μπαμπά μου, για να μπορώ να δουλέψω και να ταΐσω την οικογένειά μου. Έκοψα μαχαίρι τις ουσίες, όταν ξεκίνησαν οι περισσότερες ευθύνες», αποκάλυψε παράλληλα.





«Δουλεύω καθημερινά και ετοιμάζω καινούρια πράγματα, το όνειρό μου είναι η μουσική μου να ταξιδέψει εκτός χώρας. Το ψευδώνυμο Rack μου το έδωσε ένας Αμερικανός φίλος του πατέρα μου, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά μου, Ηρακλής», παραδέχτηκε ακόμα.

«Έχω καταφέρει τα πάντα μέσω της πίστης μου», δήλωσε στη συνέχεια ο Rack.