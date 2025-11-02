Ο σασμός για τη βεντέτα στα Βορίζια, οι «συμφιλιωτές» που έφυγαν από τη ζωή και η διαδρομή του 39χρονου προς τον θάνατο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την ίδια στιγμή που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ από τις μαρτυρίες αλλά και από τις καταθέσεις, προκειμένου να ταυτοποιήσουν όλους τους δράστες του μακελειού στα Βορίζια του Ηρακλείου τα σενάρια γύρω από τον άνθρωπο που σήκωσε πρώτος το πιστόλι δίνουν και παίρνουν.

Τις τελευταίες ώρες οι καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών αλλά και των υπολοίπων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ που έχουν «εγκατασταθεί» στα Βορίζια Ηρακλείου φαίνονται να ξεδιαλύνουν το τοπίο για το μακελειό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος κύκλος των βίαιων αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται να ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.

Μεταξύ των Φραγκιαδάκηδων και των Καργάκηδων υπήρχαν σοβαρά ζητήματα, τα οποία πίστευαν ότι έπρεπε να λύσουν. Οι κτηματικές διαφορές ήταν ανάμεσα σε αυτά τα ζητήματα ενώ κάποιοι από τους «συμφιλιωτές» είχαν φύγει από τη ζωή.

Τελευταία ενέργεια όμως που έφερε τους δύο νεκρούς και ένα χωριό να ζει στη σκιά του φόβου ήταν ένα παλιό σπίτι που αγόρασε η οικογένεια Φραγκιαδάκη στην περιοχή του χωριού που ζουν τα μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Απ’ ότι φαίνεται το σπίτι την Παρασκευή το βράδυ ανατινάχτηκε αφού οι Φραγκιαδάκηδες δεν θέλησαν να το πουλήσουν στην αντίπαλη οικογένεια που τους το ζητούσε επίμονα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο newsit.gr, το πρωί της επόμενης μέρας μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων πήγαν και γάζωσαν το σπίτι του Φανούρη Καργάκη και άλλων μελών της οικογένειας.

Ο 39χρονος νεκρός φαίνεται στη συνέχεια να επιβιβάστηκε στο αγροτικό όχημά του και να πήγε μόνος του να ζητήσει τον λόγο. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να πυροβολούσε κατά τη διαδρομή έως ότου φτάσει στους αντίπαλούς του.

Μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων μόλις τον είδαν να πλησιάζει, έβγαλαν τα όπλα, γάζωσαν το αυτοκίνητό του και τον σκότωσαν.