Παραβίασαν γκαραζόπορτα και «βούτηξαν» μηχανάκι μέσα σε 5 δευτερόλεπτα (βίντεο)

Ακόμη μία κλοπή σημειώθηκε στην Αττική, αυτή τη φορά στο Χαϊδάρι, όπου ένας άνδρας παραβίασε τη γκαραζόπορτα σπιτιού και πήρε μία μοτοσικλέτα που ήταν παρκαρισμένη μέσα.

Με μία κίνηση κατάφερε να σπάσει την κλειδαριά της μοτοσικλέτας ο άνδρας, ο οποίος μέσα σε χρόνο ρεκόρ έκλεψε τη μηχανή και εξαφανίστηκε. Όλα συνέβησαν στο Χαϊδάρι, βραδινές ώρες, όταν δύο συνεργοί πήγαν σε σπίτι, σήκωσαν την καγκελόπορτα του γκαράζ, και διέφυγαν κλέβοντας το όχημα.

Η διαδικασία της κλοπής διήρκησε μόλις 5 δευτερόλεπτα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, δείχνουν καρέ – καρέ όλη την δράση των συνεργών.

Για καλή τύχη των ιδιοκτητών, η μηχανή είχε ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού GPS, με αποτέλεσμα οι αρχές να την εντοπίσουν μέσα σε 1 ώρα σε κοντινή απόσταση.





«Όταν ακούω συναγερμό, βγαίνω πάντα στο μπαλκόνι να δω τι συμβαίνει. Πρέπει ο ένας να προστατεύει τον άλλο», είπε κάτοικος της περιοχής.