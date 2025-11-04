Παρέλυσε η Αθηνών-Λαμίας λόγω κακοκαιρίας και ισχυρών βροχοπτώσεων

Η Λαμία, ήταν η περιοχή που δέχτηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής από την Περιφέρεια Στερεάς, μετά την Άμφισσα, όπου καταγράφηκε καταρρακτώδης βροχή με ένταση που έφτασε ακόμη και τα 140 χιλιοστά την ώρα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του meteo.

Στον παρακάτω χάρτη καταγράφεται η ένταση της καταιγίδας (15:00’ με 17:00’) πάνω από τη Λαμία και το Πήλιο. Η κακοκαιρία κινήθηκε νότια και νοτιοανατολικά προς Λοκρίδα και Σκύρο αντίστοιχα.

Πολλές και ισχυρές βροχές και καταιγίδες εντοπίστηκαν σε Βόρειο Αιγαίο, σε Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν τα φαινόμενα και κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών.

Στην Αττική σημειώθηκαν καταιγίδες στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να έχουμε και πιο γενικευμένα φαινόμενα και στο νομό Αττικής.

Ωστόσο, η υγρασία που καλά κρατεί φαίνεται ότι θα υποχωρήσει από αύριο, καθώς θα εδραιωθεί στο Αιγαίο ένας ισχυρός βοριάς, στα 7 μποφόρ, που θα ρίξει την υγρασία και λίγο τη θερμοκρασία.

Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ από κεραυνό

Παράλληλα, λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ σε κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή του Αγίου Μηνά Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη ειδοποιηθεί και σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο τυχόν επέκτασής της.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή σημειώνεται έντονη βροχόπτωση, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών αλλά και των συνεργείων της ΔΕΗ που αναμένεται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Βροχές θα απασχολήσουν την κεντρική Ελλάδα μέχρι και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου το πρωί, όμως για την περιοχή της κεντρικής και βόρειας Φθιώτιδας δεν θα έχουν ένταση. Για τη Λοκρίδα όμως και η Πέμπτη θα είναι βροχερή μέρα με ανάλογης έντασης φαινόμενα με τη σημερινή (λίγο ηπιότερα).

Παρασκευή 7/11 (το πρωί στην Κρήτη και τα νησιά του νότιου Αιγαίου και το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα) και Σάββατο 8/11 αν και ο καιρός θα επιμείνει βροχερός σε αρκετές περιοχές, η Φθιώτιδα φαίνεται να μην επηρεάζεται λόγω των ορεινών της όγκων που την προστατεύουν από τις δυτικές μεταβολές του καιρού.

Πρόσκαιρη επιδείνωση την Κυριακή 9/11 και τη Δευτέρα 10/11 πριν βελτιωθεί και πάλι ο καιρός με τις θερμοκρασίες ωστόσο να θυμίζουν πλέον Φθινόπωρο τις πρωινές και βραδυνές ώρες.