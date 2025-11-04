Παύλος Ντε Γκρες για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν την ξέρω, αλλά σίγουρα θα τη γνωρίσω»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αποτελεί ένα από τα πρόσωπα των ημερών και μαγνητίζει τα βλέμματα με κάθε δημόσια εμφάνισή της. Έτσι, ο Παύλος Ντε Γκρες κλήθηκε να πει τη γνώμη του για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μίλησε για εκείνη με τα καλύτερα λόγια.

Ο Παύλος Ντε Γκρες παραχώρησε δηλώσεις το πρωί της Τρίτης (04.11.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα και ευχήθηκε δημοσίως στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ καλή θητεία.

«Καλημέρα, τρέχω κάπου να πάω…», είπε αρχικά, τονίζοντας ότι είναι βιαστικός και πρέπει να φύγει.

Παρόλα αυτά δέχτηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της ρεπόρτερ και έστειλες ευχές στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ.

«Της εύχομαι να πάνε όλα καλά, όπως πάντα πήγαιναν με όποιον πρέσβη είχαμε από την Αμερική και χαίρομαι που έχει φτάσει ήδη επιτέλους και εύχομαι να πάνε πάρα όλα καλά», είπε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.





«Η κυρία έχει έρθει εδώ και νομίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά, όπως ελπίζουμε», ανέφερε ακόμα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν γνωρίζονται μέχρι στιγμής, αλλά αυτό θα αλλάξει!

«Δεν την ξέρω, αλλά σίγουρα θα τη γνωρίσω», πρόσθεσε ο Παύλος Ντε Γκρες για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συνάντησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.