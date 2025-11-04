ΠΟΕΣΥ: Όχι άλλες περιπέτειες για τον έντυπο Τύπο

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣΥ αναφέρει τα εξής: Απειλή για την επιβίωση του έντυπου Τύπου –και ειδικότερα των κλαδικών, επιχειρηματικών, επιστημονικών και περιφερειακών εντύπων- αποτελεί το αιφνίδιο λουκέτο που μπαίνει σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ (τα 46 τώρα και τα υπόλοιπα σε βάθος τριμήνου).

Η ΠΟΕΣΥ εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της για τις συνέπειες που θα έχει το κλείσιμο των καταστημάτων στη βιωσιμότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων, στις οποίες εργάζονται δημοσιογράφοι- μέλη των πέντε Ενώσεων Συντακτών της χώρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφαση του αιφνίδιου κλεισίματος, διότι η δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία αποτελεί το μοναδικό μέσο διανομής –κυρίως στα νησιά, την περιφέρεια και τις απομακρυσμένες περιοχές- των εντύπων που αποστέλλονται σε χιλιάδες συνδρομητές.

Ιδιαίτερα τα καταστήματα της περιφέρειας πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ώστε να αποφευχθεί η εμπορική και οικονομική ζημία που είναι προ των πυλών και απειλεί τη βιωσιμότητα, κυρίως, των μικρών εκδοτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέα εργασιακή επισφάλεια για το δημοσιογραφικό δυναμικό.

