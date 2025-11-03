Πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα για να εκφοβίσει ανήλικους που έκαναν φασαρία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές το βράδυ της Κυριακής σε έναν 55χρονο άνδρα στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής ο 55χρονος λόγω ενόχλησης του από παρέα ανηλίκων, που βρισκόντουσαν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του, πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα με αποτέλεσμα τον τραυματισμού ενός ανήλικου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 55χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος κατείχε νόμιμα το όπλο.

Πηγή: protothema.gr