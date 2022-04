Τι «πρόδωσε» η γλώσσα του σώματος! Οι αντιφάσεις και οι στιγμές που ο Δασκαλάκης… στριμώχτηκε από τη Νικολούλη

4 Shares Share Tweet

Μία ημέρα μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Μάνος Δασκαλάκης στην Αγγελική Νικολούλη και την εκπομπή “Φως στο Τούνελ”, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και όχι μόνο από όσα είπε ο ίδιος…

Ο πατέρας των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα και εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης τους, Τζωρτζίνας, μίλησε για το ξεκίνημα της σχέσης τους, τη δημιουργία της οικογένειας τους και όσα εφιαλτικά ακολούθησαν για τα οποία – όπως ισχύριζεται από την πρώτη στιγμή- δεν γνώριζε τίποτα.

Τι λέει όμως η γλώσσα το σώματος;

Ο χρήστης του Twitter @pokaaaahh, ο οποίος είναι ειδικός στην ανάλυση της γλώσσας του σώματος, ανέλυσε καρέ καρέ τη συνέντευξη που έδωσε ο Μάνος Δασκαλάκης στην Αγγελική Νικολούλη και μοιράστηκε τα “κρυμμένα” μηνύματα με τους followers του. Να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε αναλύσει τη γλώσσα του σώματος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το σπίτι του στα Γλυκά Νερά.

Όπως ξεκαθαρίζει: “Δεν είναι σκοπός της παρακάτω ανάλυσης να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την δουλειά της αστυνομίας. Το μόνο που κάνει είναι να παραθέσει ορισμένες παρατηρήσεις και να τις αξιολογήσει σε μία κλίμακα παραπλανητικής συμπεριφοράς. Οι αντιδράσεις κάθε ανθρώπου, σε ακραίες καταστάσεις, μπορεί να είναι μοναδικές και να παρεκκλίνουν από τις αναμενόμενες. ΤΙΠΟΤΑ από τα παρακάτω δεν είναι απόλυτο”.

Τι αναφέρει στην ανάλυση του

Η Αγγελική Νικολούλη μπαίνει κατευθείαν στο “ψητό” αναφέροντας ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου της είχε πει ότι “μην νομίζεις ότι ο Μάνος Δασκαλάκης είναι άγιος” με τον Μάνο Δασκαλάκη να δείχνει αμέσως stress reaction/ adaptor (το σώμα του μετακινείται έντονα δεξιά αριστερά, ενώ η ανάσα που παίρνει (#heavy_chest_breathing) ακούγεται μέσα από το μικρόφωνό του, σε μια “φαινομενικά” αθώα ερώτηση, καθώς το “δεν είναι άγιος” μπορεί να αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα.

“Σε κρατούσε με κάτι;”…”Την φοβόσουν;” συνεχίζει την “εντός έδρας” πίεση η Αγγελική Νικολούλη με τον Μάνο Δασκαλάκη να δίνει #non_answer_statement (“ο…κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ότι θέλει”) + #confirmation_glance + NO CLEAR denial (στο αν τον κρατούσε με κάτι ή αν την φοβόταν). Σημαντικό deception cluster. Στο τελείωμα δε, της απάντησης του Μάνου Δασκαλάκη παρατηρούμε και #changing_tenses (δεν φοβόμουνα, δεν έχω κάτι να φοβάμαι)…

Λίγο παρακάτω, η Αγγελική Νικολούλη αναφέρει μαρτυρίες ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου απειλούσε ότι θα καταστρέψει τον Μάνο Δασκαλάκη, ο Μάνος Δασκαλάκης κάνει #head_nodding_YES (η καταφατική κίνηση του κεφαλιού προς τα κάτω όταν συμφωνούμε με κάτι), ενώ παράλληλα λέει “εννοείται, εννοείται” – παραδοχή που δεν συμφωνεί με τα παρακάτω.

Στο επίμαχο σημείο της σύναψης εξωσυζυγικής σχέσης του Μάνου Δασκαλάκη, βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα λεκτική/ εξω-λεκτική επικοινωνία από πλευράς του, καθώς – δείχνοντας μεγάλο στρες (adaptor/body) + #eyebrow_flash -αναφέρει ότι “δεν είχα δημιουργήσει σχέση ΤΟΤΕ” (προσοχή, όχι “δεν είχα δημιουργήσει σχέση ΠΟΤΕ”…) συνεχίζοντας “δεν είχε μάθει τίποτα…το οτιδήποτε” (προσοχή πάλι…”Δεν είχε ΜΑΘΕΙ τιποτα”…όχι “δεν είναι ΓΙΝΕΙ ίιποτα)…ενώ την ίδια στιγμή καταλαβαίνει το slip από πλευράς του δείχνει #exit_checking (stress/ panic) και αμέσως… ανασκευάζει “δεν είχα (#rise_vocal_pitch) το ΤΟΤΕ” – πάλι βλέπουμε το “τότε”… το οποίο αφήνει το ερώτημα να πλανάται: αν δεν είχε γίνει “τότε” η σχέση, “πότε;” (a matter of time, not a matter of existence) είχε γίνει;

Επόμενο σημαντικό σημείο είναι εκεί που η Νικολούλη αναφέρεται στην Ρούλα Πισπιρίγκου σαν μια “γυναίκα ικανή για όλα” με τον Μάνο Δασκαλάκη για ακόμα μία φορά να κανει #head_nodding_YES (silent agreement!) την ώρα που ακούει τη φράση αυτή (πρακτικά ικανή για δολοφονία – αντί να προβάλλει ισχυρή άρνηση για την μητέρα των παιδιών του – θα το κρατήσουμε αυτό για την μετέπειτα “γραμμή” του Μάνου Δασκαλάκη ότι “ήμασταν μια χαρά”).

Δείτε σε slow mo το #exit_checking (he wants to leave to room/ feels under attack) όταν η Αγγελική Νικολούλη τελειώνει την φράση “δεν άφηνες ένα παραθυράκι ανοιχτό” σε συνδυασμό με τεράστιο #adaptor (stress leaving the body).

H λεκτική του επικοινωνία είναι εξίσου προβληματική καθώς αντί να απαντήσει σε πρώτο πρόσωπο “έκανα λάθος”, “δεν το σκέφτηκα” απαντά “δεν ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ να αφήσουμε ανοιχτό το παραθυράκι” σε μια προσπάθεια να καλύψει την πράξη (μάλλον απραξία) κάτω από την λογική ήμασταν πολλοί >κανείς δεν κατάλαβε >ούτε εγώ κατάλαβα > δεν φταίω, κλασικό #narcissistic trait (#blameshifting). H Αγγελική Νικολούλη κάνει λόγο για προστριβή του ζευγαριού που οδήγησε σε “ακραία εξέλιξη” με τον Μάνο Δασκαλάκη να αναφέρει το “ήμασταν μία χαρά” + #EyeBrow_Flash (requesting_approval)

Στην ερώτηση “κατηγορείς τον εαυτό σου;” βλέπουμε την επανάληψη της ερώτησης (μέθοδος #buying_time) + #head_downcast +#heavy_chest_breathing αλλά και #ambiguity_statement (ως προς την εικόνα της) που κάνει την Αγγελική Νικολούλη να εκραγεί και να τον κάνει confront επι τόπου, ενώ ο ίδιος επιμένει “μα έτσι είναι Αγγελική”, με την απουσία μίσους, απέχθειας και εκδικητικότητας για την κατηγορούμενη ως δολοφόνο τουλάχιστον ενός από τα παιδιά του να είναι “εκκωφαντική” στο σημείο αυτό.

Ακόμα ένα παράδειγμα #blameshifting (φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα) είναι όταν η Αγγελική Νικολούλη λέει στον Μάνο Δασκαλάκη ότι “αυτό ειναι βαρύ” και κάνει αναφορά σε δύο δολοφονίες, και εκείνος απαντά “το λες και μόνη σου, είναι λάθος ολονών” (όχι ολων ΜΑΣ) – narcissistic projection -… συνεχίζοντας “ότι δεν είχε δείξει το παραμικρό σημάδι” (#chin_thrust & gaslighting – πριν απο λίγα λεπτά έχει σιωπηλα αποδεχτεί τόσο ότι ηταν γυναίκα ικανή για όλα όσο και ότι απειλούσε ότι θα τον καταστρέψει…).

Στο προτελευταίο κομμάτι που θα εστιάσουμε, βλέπουμε την Αγγελική Νικολούλη να ξαναπροσεγγίζει το κομμάτι “αν κατηγορείς τον εαυτό σου” ξανά μέσα σε 3 λεπτά (οι υποψίες για cluster B disorder γιγαντώνονται εδώ) καθώς ο Μάνος Δασκαλάκης απέφυγε να απαντήσει πριν.

Στην απάντηση του Μάνου Δασκαλάκη βλέπουμε τον ίδιο να πατάει πάνω στο script της αντίστοιχης συνέντευξης με τον Κουσουλο, χωρίς το σπάσιμο φωνής αυτή την φορά και χωρίς φυσικά κανένα άλλο συναίσθημα/ disassociation) και χωρίς φυσικά κανένα άλλο συναίσθημα/ disassociation), ενώ η Αγγελική Νικολούλη είναι αποφασισμένη not to take any BS και τον κάνει ακόμα μία φορά confront “δεν είναι μόνο αυτό Μάνο μου”… η απάντηση του Μάνου Δασκαλάκη παρακάτω δε, καθώς και to facial gesture (disgust) στην προταση της Αγγελικής Νικολούλη…”θα πεις συγγνώμη;”… συγκλονιστική έλλειψη επαφής με την κατάσταση που περιγράφει η Αγγελική Νικολούλη – πλήρης απουσία συναισθημάτων και συνεχίζει “δεν ειχα ΔΕΙ το παραμικρό” (#innocense_statement) με την Αγγελική Νικολούλη να λέει ΞΑΝΑ “θα πεις συγγνώμη;” (στα νεκρά παιδιά του) με τον Μάνο Δασκαλάκη να πιάνει το…social queue και να απαντά “ενα τεράστιο συγγνώμη” με #chin_thrust + #eyebrow_flash και zero emotional expressions…

“Δεν το δικαιούνται;” συνεχίζει την πίεση η Αγγελική Νικολούλη με τον Μάνο Δασκαλάκη να λέει συγγνώμη “υπό προϋποθέσεις” (ΕΑΝ αποδειχτεί) – παράλληλα βλέπουμε #psychological_distancing … (“και οι άλλες δύο…έτσι όπως είναι…) ΠΟΙΕΣ “άλλες δύο”; ΠΩΣ “έτσι όπως είναι;”… + #adaptor (body moving…

Κλείνοντας, η ερώτηση της Αγγελικής Νικολούλη “είσαι ΑΚΟΜΑ ερωτευμένος με την Ρούλα” μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς στα αποσπάσματα που αναλύσαμε δεν υπάρχει κανένα ίχνος θυμού, εκδικητικότητας και απέχθειας προς εκείνην (αντίθετα ακούσαμε το “δεν μπορώ να την κατηγορήσω”).

Από τον Μάνο Δασκαλάκη παρατηρούμε πως το στρες (#adaptor – body snaps backwards) και η αίσθηση απειλής (χρησιμοποιεί #hand_barier_gesture) όπως και #contempt κυριαρχούν στην απάντηση του.

Στο τελείωμα της οποίας παρατηρούμε ένα textbook narcissistic trait combo όπου ο Μάνος Δασκαλάκης λέει “σου φαίνεται παράξενο” (misrepresenting her thoughts), “θες να ακούσεις κάτι άλλο” (shaming/ accusation)…που κάνει (ακόμα και) την Νικολούλη να κάνει defend her position (restore…την ώρα που και εκείνη νιώθει το aggression του ΜΔ και ασυναίσθητα καλύπτει vitals parts (throat) για την προστασία της + #exit_checking (feels threatened).

Η τελευταία ατάκα του Μάνου Δασκαλάκη είναι ακόμα ένα παραδειγμα #word_salad (η ερώτηση ήταν αν είναι ακόμα ερωτευμένος και αν τον εξουσιάζει η Ρούλα Πισπιρίγκου) όπου παράλληλα βλέπουμε #hand_barrier & #elbow_close (he feels insecure and threatened) ενώ παράλληλα είναi έκδηλο το #prolonged_eye_gaze…

Η… λεκτική αποκωδικοποίηση

Από την πλευρά της, η αναλύτρια λόγου, Ευγενία Σαρρή, έκανε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» μία «λεκτική αποκωδικοποίηση» των δηλώσεων του Μάνου Δασκαλάκη, αυτή τη φορά επεξεργαζόμενη τις δηλώσεις του έξω από το γραφείο της Ανακρίτριας, όταν πήγε πριν τρεις μέρες να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

Μ.Δ.: «Είναι πολύ δύσκολη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μέχρι πρότινος η γυναίκα που υποστήριζα έχει διαπράξει κάτι τέτοιο… Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακόμα και περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια και για τα άλλα δύο παιδιά. Κι είμαστε απόλυτα συνεργάσιμοι με τις αρχές γι’ αυτό».

Η φράση «κάτι τέτοιο», όσον αφορά μια τόσο ειδεχθή κατηγορία είναι υποτίμηση της σπουδαιότητάς της και ενδεικτικό συναισθηματικής απόστασης του ομιλητή από το γεγονός. Δεν μπορεί να αναφέρει την κατηγορία.

Μιλά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Ποιοι είμαστε «εμείς»;

Το προσδοκώμενο είναι το πρώτο ενικό από τον πατέρα, που εξακολουθεί να βιώνει κάτι τόσο τραγικό και τραυματικό.

Μ.Δ.: Καλό είναι να περιμένουμε τις Αρχές, να δούμε τι θα ακολουθήσει. Μέχρι τώρα, είχαμε δύο ιατροδικαστικές αποφάσεις που δεν μας είχανε δώσει την παραμικρή υποψία ότι είναι εγκληματική ενέργεια ή ο,τιδήποτε άλλο. Ηταν παθολογικά τα αίτια. Και αυτό κυνηγάγαμε τόσα χρόνια για την Μαλένα κυρίως, να πάρουμε μια απάντηση.

Αν στο προηγούμενο τμήμα των δηλώσεων θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως το πρώτο πληθυντικό αναφέρεται σε αυτόν και μέλη της οικογένειάς του, εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Με ποιον νιώθει ενότητα σε αυτό το τμήμα;

Ε: Για την σπιτονοικοκυρά τι έχετε να πείτε; Έχει ανοίξει η έρευνα και για κείνη.

Μ.Δ: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, το ερευνούν οι Αρχές, θα αποδειχθεί κι αυτό.

Είναι απροσδόκητο να είναι κάποιος πολύ ευχαριστημένος, όταν τον υποψιάζονται και ενδεχομένως θα τον ερευνήσουν για δολοφονία.

Το άτομο φαίνεται να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, πως οι αποδείξεις σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι υπέρ του.

Μ.Δ.: Δεν μας ενδιαφέρει το αίτημα διαζυγίου αυτή την στιγμή, μας ενδιαφέρει η αλήθεια για τα παιδιά.

Σε ακόμα μια προσωπική ερώτηση, επιλέγει να απαντήσει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο.

Ο Μάνος Δασκαλάκης δεν μπορεί να σταθεί μόνος του σε καμία δήλωσή του, εκτός από αυτήν στην οποία αναφέρει πως είναι σοκαρισμένος. Αφήνει να εννοηθεί μια απροσδιόριστη ενότητα με κάποιους, χωρίς να αναφέρει ποιοι είναι αυτοί. Κρύβεται στο πλήθος.

Ο λόγος του παρουσιάζει πλήρη έλλειψη υπευθυνότητας και ανάληψης ευθυνών για ό,τι έχει συμβεί. Αποδίδει τις ευθύνες αλλού, τονίζοντας διαρκώς πως η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν υπόδειγμα μητέρας όταν ήμασταν μπροστά. Αυτό εξυπηρετεί την αποποίηση των δικών του ευθυνών, και είναι ενδεικτικό της παρουσίασής του ως θύμα της συζύγου του.

Όταν μιλά ελεύθερα, η γλωσσική του προδιάθεση ως προς τα παιδιά του είναι ουδέτερη. Σε αυτές τις δηλώσεις δεν είναι τα παιδιά του. Είναι συναισθηματικά αποστασιοποιημένος και επικεντρωμένος στις δικές του ανάγκες.