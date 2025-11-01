Τον απέλυσαν και τον έδειραν για να επιστρέψει την αποζημίωση

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Περιστατικό εργοδοτικής βίας σε βάρος εργαζομένου επειδή αρνήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση της απόλυσής του εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 31/10 σε χωριό της Λέσβου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα στο stonisi.gr, δύο άνδρες – ο πρώην εργοδότης του και συγγενικό του πρόσωπο – του επιτέθηκαν βάναυσα, στέλνοντάς τον στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης με πολλαπλά τραύματα.

Σημειώνει πως όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η επιχείρηση όπου εργαζόταν τον απέλυσε. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, κατατέθηκε στον τραπεζικό του λογαριασμό η νόμιμη αποζημίωση για τα περίπου δύο χρόνια εργασίας του. Ωστόσο σύντομα δέχθηκε τηλεφωνήματα από μέλος της οικογένειας του πρώην εργοδότη του, το οποίο αξίωνε την επιστροφή των χρημάτων.

Όπως αναφέρει, όταν αρνήθηκε, ξεκίνησε ένα μπαράζ πίεσης και απειλών, όχι μόνο μέσω τηλεφωνημάτων αλλά και μέσω γραπτών μηνυμάτων και αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εργαζόμενος, παρά τον φόβο και την εντεινόμενη πίεση, παρέμεινε ανυποχώρητος υποστηρίζοντας ότι το ποσό αποτελεί νόμιμη αποζημίωση και δικαίωμά του.

Μετά την απόλυσή του βρήκε εργασία σε νέα επιχείρηση και σήμερα (Παρασκευή) είχε σταλεί από τον νέο του εργοδότη σε συγκεκριμένη δουλειά σε χωριό λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αγιάσο. Όπως περιγράφει, όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρώην αφεντικό του και τον συγγενή του, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά του και άρχισαν να τον απειλούν φραστικά, ζητώντας εκ νέου τα χρήματα.

Η αψιμαχία δεν άργησε να εξελιχθεί σε σκληρή επίθεση. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από εργαζόμενους σε διπλανό σημείο και μάλιστα απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, εκείνη τη στιγμή οι δύο άνδρες τον έριξαν με βία στο έδαφος. Ο ένας εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα.

Ο δράστης, όπως αναφέρει ο παθών, ήταν σε τέτοια μανία ώστε ο ίδιος φοβήθηκε ακόμη και για τη ζωή του. Τα χτυπήματα σταμάτησαν όταν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση είδαν τι συνέβαινε και έσπευσαν προς το μέρος του. Τότε οι δύο άνδρες έσπευσαν να φύγουν επιβιβαζόμενοι στο όχημά τους και σύμφωνα με τον εργαζόμενο τον απείλησαν λέγοντάς του ότι θα υπάρξει συνέχεια.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου εξετάστηκε και νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα. Οι ιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει μώλωπες και κακώσεις, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Ο ίδιος δηλώνει ανακουφισμένος που αποφεύχθηκαν τα χειρότερα λέγοντας ότι από τύχη δεν προκλήθηκε βαρύτερος τραυματισμός.

Το θύμα προχώρησε ήδη σε κατάθεση και μήνυση εις βάρος των δύο ανδρών. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο εργαζόμενος που μίλησε στο «Ν» ζητά να βρεθούν οι δράστες της επίθεσης και τονίζει ότι δεν μπορεί κανείς να του αρνηθεί τα δικαιώματά του μέσα από απειλές και ξυλοδαρμούς. Εκφράζει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις ευθύνες και πως κανένας εργαζόμενος δεν θα ξαναβρεθεί στη θέση του.