Το υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ έρχεται να επιβεβαιώσει η σημερινή 5η Σύνοδος Κορυφής των τριών χωρών, με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Αναστασιάδη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην πόλη Μπεερ Σέβα, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, ενώ σε ένα μέρος των εργασιών της Συνόδου θα συμμετάσχει, για πρώτη φορά, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ κ. Friedman.

Ο διάλογος για περιφερειακά ζητήματα και η συνεργασία των τριών χωρών στους τομείς της ενέργειας, της έρευνας και καινοτομίας, της κυβερνο-ασφάλειας, της γεωργίας και του τουρισμού, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, και πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν:

Α) Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στο Κυπριακό, το Μεσανατολικό, τον ευρύτερο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, και τις εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο.

Β) Θέματα καινοτομίας και έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Ισραήλ, με επίκεντρο τη δημιουργία τεχνολογικών πάρκων στην Ελλάδα μέσω της αξιοποίησης της κρίσιμης γεωγραφικής θέσης της, των αναπτυσσόμενων υποδομών της και του σημαντικού ανθρώπινου κεφαλαίου της. Η Θεσσαλονίκη θα έχει κεντρική θέση, ως σημαντικός κόμβος μεταφορών, ενέργειας και logistics στην περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018 όσο και κατά την Τετραμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας-Ρουμανίας, η οποία έγινε στη Βάρνα και συμμετείχε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ύστερα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Μπόικο Μπορίσοφ. Σχετικές διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν και από τον αναπληρωτή υπουργό Ερευνάς και Τεχνολογίας Κώστα Φωτάκη με τους ομολόγους του. Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς θα συζητήσει με τους ομολόγους του θέματα συνεργασίας στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής και ειδικά της κυβερνο-ασφάλειας. Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου θα συζητήσει με τους ομολόγους της θέματα γεωργίας.

Γ) Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, και οι ριζικές αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Η Ελλάδα έχει καταστήσει έναν από τους βασικούς άξονες της εξωτερικής της πολιτικής, την ασφαλή μεταφορά ενεργειακών πόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του πολλαπλασιασμού πηγών και διόδων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συζητηθούν οι νέες δίοδοι μεταφοράς LNG με αξιοποίηση της Ρεβυθούσας και του σχεδιαζόμενου σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

«Είμαστε τρεις χώρες που μοιράζονται τα ίδια νερά της Μεσογείου. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, την ευημερία και τη συνεργασία», έγραψε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο twitter, στον λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της 5ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην Μπεερ Σέβα.

Beersheba, 20/12: 5th Trilateral Summit #Cyprus🇨🇾 #Greece🇬🇷 #Israel🇮🇱 #PartnersForOurFuture

“We are three countries sharing the same Mediterranean waters. We want to ensure peace, prosperity and cooperation” – PM/FM A. Tsipras @PrimeministerGR

Στη σημερινή Τριμερή Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να ανακοινωθεί η υπογραφή, εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος, της διακυβερνητικής συμφωνίας για την προώθηση του αγωγού φυσικού αερίου East – Med, από την ανατολική Μεσόγειο, που είναι ένα έργο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, ενώ θα συζητηθεί και η συνεργασία με τρία κράτη στον εν λόγω τομέα.

Στη σημερινή Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αναμένεται να υπογραφούν:

1. Τριμερές μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα κυβερνο-ασφάλειας.

2. Τριμερές μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα Smart Cities και Smart Homes

3. Διμερής Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την εξερεύνηση και αξιοποίηση του Διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς. Ήδη ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και ο υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας του Ισραήλ Οφίρ Ακούνις συναντήθηκαν χθες το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ και συζήτησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές, η τριμερής συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα σχήματα συνεργασίας με την Κύπρο και την Αίγυπτο (Σύνοδος Κορυφής 10/10), Ιορδανία (Σύνοδος ΥΠΕΞ 19/12), Παλαιστίνη (Σύνοδος ΥΠΕΞ 17/12) και άλλες ελληνικές πρωτοβουλίες, ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

Στο τμήμα της Συνόδου που θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ αναμένεται να συζητηθεί η συνεργασία της Τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις ΗΠΑ, σε σειρά σχημάτων συνεργασίας. Το γεγονός αυτό συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση καθιέρωσης Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Τον κ. Τσίπρα συνοδεύουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνάς και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα στο Ισραήλ έχει ως εξής:

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

– Στις 9:30 συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

– Στις 10:00 τριμερής συνάντηση ηγετών (Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Νίκος Αναστασιάδης, Αλέξης Τσίπρας).

– Στις 12:00 υπογραφή συμφωνιών και Κοινής Διακήρυξης.

– Στις 12:15 κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.

– Στις 12:45 γεύμα εργασίας.