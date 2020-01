Τσιόδρας: Σφόδρα πιθανό να εκδηλωθεί κρούσμα κοροναϊού στην Ελλάδα

0 Shares Share Tweet

Αυξάνονται οι πιθανότητες για εκδήλωση κρούσματος κοροναϊού και στην Ελλάδα, μέρα με την ημέρα, όπως τονίζει στο CNN Greece, ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ψύχραιμος και νηφάλιος, όπως συνηθίζει άλλωστε, ο καθηγητής Τσιόδρας είναι γνωστό ότι δεν αγαπά τις φωνές και την υπερβολή ειδικά όσον αφορά τόσο σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας. Την ίδια ψυχραιμία επιδεικνύει όταν μας αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες, έχει διαχειριστεί περιστατικά συναγερμών, στα οποία κινητοποιήθηκε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, ο μηχανισμός του συστήματος υγείας. Άλλωστε στον Ελληνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, συνεδριάζουμε καθημερινά σημειώνει.

Τα περιστατικά αυτά, αφορούν στην άφιξη Κινέζων στη χώρα μας, οι οποίοι εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα, τα οποία προσομοιάζουν με αυτά του κοροναϊού. Τελικά αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μία απλή γρίπη, αναφέρει ο καθηγητής.

Η σπουδαία ανακάλυψη των Ελλήνων επιστημόνων

Εν τω μεταξύ, ο κ. Τσιόδρας περιλαμβάνεται στην ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι ανακοίνωσαν χθες μία σπουδαία ανακάλυψη παγκοσμίως: ο νέος κορονοϊός, δεν προέρχεται από τα ερπετά, αλλά από τις νυχτερίδες. Ειδικότερα, ο νέος κοροναϊός, δεν είναι αποτέλεσμα πρόσφατης γενετικής ανάμιξης με κάποιον άλλο κοροναϊό, ούτε έχει τροποποιηθεί πρόσφατα. Αυτό υποστηρίζει μελέτη Ελλήνων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Κρήτης, οι οποίοι προχώρησαν στη γενετική ανάλυση πλήρους γονιδιώματος του 2019-nCoV.

Η μελέτη με τίτλο «Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event» εκπονήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Παρασκευή, την Δρ. Ευαγγελία-Γεωργία Κωστάκη και τον Επίκουρο Καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη από το Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον Επίκουρο Καθηγητή και αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο, τον Καθηγητή Γεώργιο Σουρβίνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Καθηγητή Σωτήριο Τσιόδρα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Έγκαιρη διάγνωση & απομόνωση του ιού

Πόσο έτοιμη είναι, όμως, η Ελλάδα στο να διαχειριστεί ένα πιθανό τέτοιο κρούσμα, που έχει αναστατώσει και θορυβήσει σφόδρα, όχι μόνο την Κίνα (στην οποία εκδηλώθηκαν τα πρώτα κρούσματα και ειδικότερα στην περιοχή Γουχάν) αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας εκτιμά ότι όλο το παιχνίδι θα «παιχτεί» στο δίπολο «έγκαιρη διάγνωση, ανίχνευση» και «απομόνωση», ώστε να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού.

Γίνεται κάθε προσπάθεια, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να απομονώσει έγκαιρα ένα ύποπτο περιστατικό, να το διαγνώσει και να διακόψει στην συνέχεα, την αλυσίδα μετάδοσης με τα κατάλληλα μέτρα, σημειώνει. Αυτό βέβαια είναι το καλό σενάριο.

Υπάρχει ωστόσο και το κακό σενάριο. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής, αν φτάσουμε στο κακό σενάριο της μετάδοσης του ιού, θα το χειριστούμε σαν την γρίπη που θα την περνά κανείς στο σπίτι, ενώ τα πιο σοβαρά περιστατικά θα νοσηλεύονται αναγκαστικά στο νοσοκομείο.

Μέτρα ατομικής υγιεινής

Ο καθηγητής μας θυμίζει ότι τα συμπτώματα του κοροναϊού, μοιάζουν πολύ με αυτά της γρίπης, συνεπώς, έχουν μεγάλη αξία τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Δεν παραλείπει να αναφέρει συνεχώς, ότι κάθε… ύποπτος ταξιδιώτης, οφείλει να είναι ευαισθητοποιημένος και να διαγνωσθεί εγκαίρως.

Σε ερώτηση δε, εάν τελικά ο ιός κολλάει σε απόσταση δύο μέτρων, απαντά… μειδιάζοντας, ότι στα δύο μέτρα κολλάς την γρίπη και όχι τον κορονοϊό…

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα…

Τι προβλέπει τελικά για την έκβαση της επιδημίας ο καθηγητής;

Το πόσο επεκτείνεται μία επιδημία εξαρτάται από το πόσο μεταδοτική είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο, από τα μέτρα υγιεινής που εφαρμόζονται καθώς και από το επίπεδο ανοσίας του γενικού πληθυσμού, τονίζει ο κ. Τσιόδρας και προσθέτει:

«Όταν μία επιδημία όπως αυτή στην περιοχή Γουχάν της Κίνας ανεβαίνει σε αριθμό κρουσμάτων κατακόρυφα, φτάνει στο σημείο peak και μετά αρχίζει να υποχωρεί, καθώς υπάρχει η ανοσία του πληθυσμού. Σήμερα, Κινέζοι επιστήμονες, προέβλεψαν, ότι η επιδημία τους θα κορυφωθεί στις επόμενες 10 ημέρες και μετά θα μειώνεται και αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα καλό σενάριο».