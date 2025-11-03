Ανθεί ο θρησκευτικός τουρισμός στη Θεσσαλία- Τα θρησκευτικά μνημεία της Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στην Ελλάδα, ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα της τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως μοναστήρια και εκκλησίες, επισημαίνει σε έρευνά του ο ομότιμος Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σεραφείμ Πολύζος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως ένα από τα πρώτα χριστιανικά κέντρα που δημιουργήθηκε, διαθέτει σημαντικό αριθμό ναών και μνημείων του ορθοδόξου χριστιανισμού, που την καθιστούν ιδανικό προορισμό για χιλιάδες προσκυνητές.

Ο Καθηγητής έφερε στο φως νέα στοιχεία μελέτης, που ερευνά τη χωρική και οικονομική διάσταση του θρησκευτικού τουρισμού στην χώρα μας με αναφορά στη Θεσσαλία.

Όλοι οι νομοί της χώρας, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέχουν κειμηλιακούς θησαυρούς, με αποτέλεσμα να καθίστανται τουριστικά ελκυστικοί για μεγάλο αριθμό τουριστών. Τα μνημεία της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, όπως βυζαντινές και οι μεταβυζαντινές εκκλησίες, καθεδρικοί ναοί, ξωκλήσια και τα μοναστήρια δείχνουν τη διασύνδεση της τέχνης με τη θρησκευτική λατρεία, είναι τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών.

Μετέωρα- Πήλιο- Σποράδες και Όλυμπος οι περιοχές με τα σημαντικότερα μνημεία

Όπως εξήγησε ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα σημαντικότερα μνημεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συνδέονται με το θρησκευτικό τουρισμό αφορούν το δίκτυο των περιοχών: Καλαμπάκα-Μετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος και Όλυμπος. Από τις παραπάνω περιοχές τα Μετέωρα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν τον ισχυρότερο πόλο έλξης για όλη την Περιφέρεια λόγω του πλήθους των μονών, αλλά και της πολιτισμικής και θρησκευτικής τους αξίας. Εκτός τούτων, υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που διαθέτουν εκκλησίες και μοναστήρια, που αποτελούν ενδιαφέροντες προορισμούς για θρησκευτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους. Ως πιο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα στον Νομό Μαγνησίας ο Καθηγητής αναφέρει τον Μητροπολιτικό Ναό των Τριών Ιεραρχών της Σκιάθου, τη Μονή Ευαγγελίστριας, τη μοναδική εν λειτουργία μονή της Σκιάθου, τη Μονή Παναγιάς Κουνίστρας, τη γυναικεία Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου της Σκοπέλου, αλλά και πολλές εκκλησίες στην περιοχή Πηλίου κ.λ.π.

Οι επισκέπτες των Μετεώρων

Ο Καθηγητής στην έρευνά του, μελέτησε το προφίλ των επισκεπτών των Μετεώρων, με τη μέθοδο ερωτηματολογίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ένα ποσοστό 28% ήταν Έλληνες ενώ το υπόλοιπο 72% ήταν αλλοδαποί. Οι προελεύσεις των αλλοδαπών επισκεπτών είναι από διάφορες χώρες, ορισμένες των οποίων βρίσκονται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση από την Ελλάδα (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα, ενώ από το σύνολο των αλλοδαπών επισκεπτών, τα μεγαλύτερα ποσοστά προέρχονταν από τη Ρωσία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των επισκεπτών παρατηρήθηκε ότι οι επισκέπτες στην πλειονότητά τους είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει τη βασική μόρφωση.