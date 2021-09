Αύριο ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2021

0 Shares Share Tweet

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το έτος 2021 προσδιορίστηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο) και θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα: «Ναυτικοί: στον πυρήνα του μέλλοντος της Ναυτιλίας” (Seafarers: at the core of shipping’s future)».

Στον χαιρετισμό του ο Γ.Γ. του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim τονίζει ότι καθώς η νέα χρονιά ξεκινά, η πανδημία του COVID-19 εξακολουθεί να κυριαρχεί, με πολλά κράτη να υπόκεινται σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας και περιορισμούς στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις.

Η ανάπτυξη των διάφορων εμβολίων προσέφερε τις πρώτες ακτίδες ελπίδας, παρόλο που για πολλούς ναυτικούς, η κατάσταση παραμένει απελπιστική. Εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί δεν μπορούν να αποδεσμευθούν από τα πλοία, ενώ παράλληλα πολλοί άλλοι δεν μπορούν να ναυτολογηθούν. Η εγκατάλειψη ναυτικών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2020. Αυτή η ανθρωπιστική κρίση απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να στηρίξουμε τους γενναίους αυτούς επαγγελματίες οι οποίοι εξακολουθούν να διακινούν το παγκόσμιο εμπόριο. Η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός των περισσότερων από μισό εκατομμύριο ναυτικών παγκοσμίως αξίζει τον αμέριστο θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας – αλλά ακόμα περισσότερο, την άμεση δραστηριοποίησή μας. Ένα πρώτο βήμα για όλες τις χώρες θα ήταν να αναγνωρίσουν του ναυτικούς ως ουσιώδεις εργαζόμενους (key workers), όπως υπογραμμίζεται και στην Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο. Έως σήμερα, μόλις λίγο περισσότερα από πενήντα Κράτη Μέλη του ΙΜΟ έχουν υλοποιήσει στην πράξη την εν λόγω Απόφαση.

«Οι ναυτικοί όμως δεν έχουν επηρεαστεί μόνο από την πανδημία, οι ζωές τους έχουν τεθεί επίσης σε κίνδυνο και με άλλους τρόπους – ένα μείζων ζήτημα είναι τα περιστατικά πειρατείας, που κοστίζουν τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε ψυχικά τραύματα πολλών ναυτικών οι οποίοι είτε έχουν κρατηθεί ως όμηροι στο παρελθόν είτε βρίσκονται ακόμη υπό το καθεστώς ομηρίας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και ο ΙΜΟ έχει αποφασίσει να ορίσει το 2021 ως έτος δράσης για τους ναυτικούς μας.

Το θέμα της παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας για αυτό το έτος – ‘’Ναυτικοί: Στον πυρήνα του μέλλοντος της Ναυτιλίας’’ – αφιερώνεται σε όλους τους ναυτικούς που έχουν δείξει τρομερή αντοχή και αποφασιστικότητα στην αδιάκοπη συνέχιση του διεθνούς εμπορίου, μέσα στην παγκόσμια αυτή κρίση. Στον ΙΜΟ, οι ναυτικοί βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο των εργασιών μας και ειδικότερα στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας, της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παρόλα αυτά, αυτή τη χρονιά, θέλουμε να αναδείξουμε την σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια της ζωής στα πλοία και την σημασία της διασφάλισης ενός επαρκώς εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου μελλοντικού εργατικού δυναμικού, έτοιμου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και ευκαιρίες της ψηφιοποίησης και των αυτοματισμών. Επιπλέον θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ποιότητα ζωής των ναυτικών, έναν τομέα που αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την πανδημία του COVID 19», τονίζει ο ΓΓ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.