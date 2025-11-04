Δράση εξέτασης για καρκίνο του μαστού το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στον Αλμυρό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την υποστήριξη του Δήμου Αλμυρού, διοργανώνει μια σημαντική ενημερωτική παράλληλη δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η Κινητή ομάδα Υγείας και το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Αλμυρού θα βρίσκονται το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, από τις 13:00 έως τις 18:00, στην κεντρική πλατεία του Δήμου Αλμυρού.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ημερίδας για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, η οποία θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού, στις 18:00, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμυρού – ΔΕΠΙΣ και τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Αλμυρού & Περιχώρων «Η Στάνη».

Στόχος των παράλληλων δράσεων είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του γυναικείου πληθυσμού αναφορικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού, μέσα από βιωματική εκπαίδευση, δωρεάν κλινική εξέταση και προσυμπτωματικό έλεγχο, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη μείωση της νοσηρότητας που σχετίζονται με τη νόσο.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Πρόκειται για έναν από τους πιο συχνούς, αλλά και θεραπεύσιμους τύπους καρκίνου, όταν εντοπιστεί εγκαίρως. Η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική πρόληψη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου, με το μεγάλο ποσοστό επιβίωσης όταν η διάγνωση γίνεται σε πρώιμο στάδιο.

Η δράση περιλαμβάνει τη βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση μαστού με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών προπλασμάτων, την κλινική εξέταση (ψηλάφηση) από επαγγελματίες υγείας, τη συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου (όπως μαστογραφία), αλλά και η διανομή έντυπου στοχευμένου ενημερωτικού υλικού. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται ραντεβού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Δήμος Αλμυρού καλούν όλες τις γυναίκες – ανεξαρτήτως ηλικίας – να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, να ενημερωθούν υπεύθυνα και να εντάξουν την πρόληψη ως βασικό στοιχείο φροντίδας της υγείας τους.