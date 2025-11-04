Εκοιμήθη ο π. Αντώνιος Βασταρδής Εφημέριος Κροκίου Αλμυρού- Υπηρέτησε την εκκλησία για 55 χρόνια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Με θλίψη κάνει γνωστή η Μητρόπολη Δημητριάδος την εις Κύριον εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Βασταρδή, Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κροκίου Αλμυρού, ο οποίος εκοιμήθη σήμερα, σε ηλικία 78 ετών.

Ο π. Αντώνιος γεννήθηκε στην Τσαγκαράδα, το 1948. Ήταν το δεύτερο από τα οκτώ παιδιά του Σωτήρη και της Φωτίκας Βασταρδή. Από μικρή ηλικία γνώρισε τον μόχθο και την τίμια εργασία, βοηθώντας την οικογένειά του. Αποφοίτησε από την Αχιλλοπούλειο Εμπορική Σχολή Τσαγκαράδας το 1967 και γράφτηκε στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή του Βόλου, από την οποία πήρε το πτυχίο του το 1970.

Χειροτονήθηκε διάκονος το 1970 και Πρεσβύτερος το 1971 από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Δημητριάδος Ηλία και τοποθετήθηκε Εφημέριος στον ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου Κροκίου. Τα χέρια του ήταν πάντα “δουλεμένα” από την αγροτική δουλειά. Έγινε ο “παπαντώνης”, ο παπάς με το τρακτέρ και το σκουφάκι, γνωστός σε όλη την επαρχία. Το 1980, ο μεγάλος σεισμός χτύπησε την Μαγνησία και ειδικότερα την επαρχία Αλμυρού. Ο όμορφος ναός του Αγίου Νικολάου καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Αμέσως μετά τον σεισμό, ξεκίνησε η κατεδάφιση και η μακροχρόνια προσπάθεια για ανοικοδόμηση του Ναού του χωριού. Ο π. Αντώνιος σκαρφάλωνε στη στέγη του Ναού, κατέβαζε τα παλιά κεραμίδια, δούλευε το κομπρεσέρ εκεί που άλλοι φοβόνταν να ανέβουν. Οργάνωσε αλλά και έτρεχε πρώτος στον έρανο υπέρ “ανεγέρσεως”. Σιγά σιγά, με την βοήθεια της Μητρόπολης και της κοινότητας, χτίστηκε ένας καινούριος Ναός, πιο όμορφος και μεγαλοπρεπής από τον προηγούμενο.



Τα Θυρανοίξια του Ναού του Αγίου Νικολάου τελέστηκαν στις 12 Απριλίου του 1995 από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, αργότερα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο. Ο ίδιος ως αναγνώριση της προσπάθειάς του, τον χειροθέτησε “Οικονόμο”.

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού τελέστηκαν στις 12 Μαΐου του 1996 επίσης από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κυρό Χριστοδούλου.

Το 2007 χειροθετήθηκε “Πρωτοπρεσβύτερος Σταυροφόρος” από τον νυν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου.

Υπηρέτησε την Εκκλησία μας για 55 χρόνια! Ήταν έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων και παππούς έξι εγγονών.

Η Εξόδιος Ακολουθία του π. Αντωνίου θα τελεστεί την Τετάρτη 5/11, στις 11π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κροκίου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου.