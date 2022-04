Εργαστήριο Urban Gardening από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Π.Θ.

0 Shares Share Tweet

Στα πλαίσια των δράσεων του Open up Uth, ανακοινώνεται το εργαστήριο που θα διεξαχθεί 16-20/5/2022 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο και απευθύνεται σε νέους δημιουργικούς ανθρώπους με καλλιεργητικά ενδιαφέροντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα τελευταία δύο χρόνια βιώσαμε περιόδους διαμονής στο σπίτι με όρους εγκλεισμού, που το μετέτρεψαν σε υποδοχέα του συνόλου των δραστηριοτήτων μας. Το σπίτι-εργοστάσιο δημιουργεί νέες πρακτικές και συνήθειες, η οικιακή μας κουλτούρα αλλάζει. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να ιχνηλατηθούν αλλά και να επινοηθούν πρακτικές της διαμονής με αυτενέργεια, αλληλεγγύη και μοίρασμα γνώσης και υλικών μεταξύ των κατοίκων.

Το «αγρο-αστικό» περιβάλλον του Βόλου, παρέχει πρόσφορο έδαφος για να συνδυαστούν η ζωή στην πόλη και οι γεωργικές πρακτικές. Το εργαστήριο “Urban Gardening”, αφενός θα ανοίξει μια σκηνή συζήτησης για το θέμα της σχέσης μας με τον φυτικό κόσμο, την καλλιέργεια και τη διατροφή, αφετέρου θα αναπτύξει ταυτόχρονα πρακτικές καλλιεργειών και κηποτεχνίας. H συμμετοχή στο εργαστήριο θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν και να παραχθούν νέα φυτικά μικροπεριβάλλοντα στον υπαίθριο χώρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή ακόμη και σε αυλές σπιτιών συμμετεχόντων. Η φιλοδοξία είναι στο τέλος του εργαστηρίου να έχει προωθηθεί ένα ήθος παραγωγής και όχι μόνο κατανάλωσης, για τον σχηματισμό του οίκου και τον μεταβολισμό της οικιακής/αστικής ζωής.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για εγγραφές κατεβάζετε τη φόρμα https://drive.google.com/file/d/1sPBZGOQErw82q9zCw7OwZoiip-4Gqroc/view, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και τη στέλνετε στο openup.uth@gmail.com

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OPEN UP.

Όριο συμμετοχών: 25 άτομα

Ομάδα συντονισμού: Ηλέκτρα Ναούμ, Τάσος Μακρής, Ελένη Διαμαντούλη

Σύμβουλοι: Ζήσης Κοτιώνης, Φοίβη Γιαννίση, Αλέξανδρος Ψυχούλης

Υποβολή αιτήσεων έως 11/5/2022

Το OpenUpUth είναι μια ομάδα που αποτελείται από αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, δημιουργικούς επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, οι οποίοι εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό έργο Open Up.

Το Open Up είναι ένα τετραετές πολιτιστικό πρόγραμμα (2020-2023), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Creative Europe που στοχεύει να αναδείξει και να προωθήσει καλλιτέχνες, σχεδιαστές, τεχνίτες και δημιουργικούς ανθρώπους που βρίσκονται στις επτά πόλεις των συνεργαζόμενων φορέων. Επιπλέον, στοχεύει στην καθιέρωση βιώσιμων πρακτικών τέχνης μεταξύ τους, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εκπαίδευση και γνώση μέσω των διαφόρων δράσεων του έργου, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, φεστιβάλ και εκθέσεις. Το Open Up σκοπεύει να δώσει τη δυνατότητα στους δημιουργικούς ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν τα έργα τους μέσα από τα εργαστήρια και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού πλαισίου, το οποίο θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν το έργο τους ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος.

Το Open Up αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα συμπληρωματικών και διεπιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι μέσω αυτού του κοινού έργου θα δημιουργήσουν νέες εμπειρίες, θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες και θα βελτιώσουν τη δικτύωση των δημιουργικών ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους πολιτιστικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα:

• Ίδρυμα Πιερίδη (Λευκωσία, Κύπρος)

• Publics (Ελσίνκι, Φινλανδία)

• Ivers Université de Picardie Jules Verne (Amiens, Γαλλία)

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος, Ελλάδα)

• New Hand Lab (Covilhã, Πορτογαλία)

• Autonomous University of Barcelona (Ισπανία)

• Valand Academy του Πανεπιστημίου του Gothenburg (Σουηδία)

Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

https://www.instagram.com/openuputh/?hl=el

https://www.facebook.com/Openuputh-111966150573025

Για επικοινωνία στο openup.uth@gmail.com