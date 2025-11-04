Γ. Μώρος στο Ράδιο ΕΝΑ: «Να μην κλείσει κανένα κατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια της χώρας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα οι εργαζόμενοι για το πώς θα κινηθούν

Απαραίτητη θεωρεί τη συνέχιση της λειτουργίας, όλων των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών, Γιάννης Μώρος. Όπως είπε στο Ράδιο ΕΝΑ και τον Ηλία Κουτσερή, μέχρι την περασμένη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, γνώριζαν πως κλείσουν από χθες Δευτέρα 3 Νοεμβρίου συνολικά 204 καταστήματα.

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αναβλήθηκε για διάστημα τριών μηνών για την περιφέρεια, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει. Οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν το επόμενο διάστημα συναντήσεις για να πληροφορηθούν το ακριβές σχέδιο για το τι μέλει γενέσθαι για τα ΕΛΤΑ και τους εργαζόμενους. «Μπορεί σε πρώτη φάση να μην έγιναν πολλά κλεισίματα και ένας μικρός αριθμός εργαζομένων να χρειαστεί να αλλάξει την καθημερινότητά του, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Πρέπει να αποφασίσουν τι ταχυδρομείο θέλουν, δηλαδή ένα ταχυδρομείο που να έχει κοινωνικό ρόλο όπως τα προηγούμενα χρόνια, να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες μέχρι και στο τελευταίο σημείο και να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες ή να γίνουν και πάλι εκπτώσεις. Μιλάμε για πέντε σχέδια διάσωσης μέχρι στιγμής, με τους εργαζόμενους να τα έχουν πληρώσει ακόμη και με τους ίδιους τους μισθούς τους, έχοντας δεχθεί πέντε περικοπές, τρεις από το κράτος και δύο οικειοθελώς, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας» ανέφερε και πρόσθεσε πως το Σαββατοκύριακο ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες πως τα ΕΛΤΑ κοστίζουν στον φορολογούμενο και επιχειρούν να δημιουργήσουν κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό συνέβη εξαιτίας της δυναμικής αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών και των δημάρχων.

Σύμφωνα με τον κ. Μώρο, από την 1η Ιανουαρίου του 2013 όταν τα ΕΛΤΑ λειτουργούν υπό το καθεστώς του ανταγωνισμού και χρηματοδοτούνται από κονδύλια που το δημόσιο, μέσα από συμβατικές υποχρεώσεις οφείλει, λόγω της καθολικότητας. Δηλαδή υποχρεώνεται να υπάρχει υπηρεσία από τον Έβρο μέχρι και το Καστελόριζο, και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας. Όπως είπε τα αντανακλαστικά του κόσμου είχαν δοκιμαστεί και το προηγούμενο διάστημα, καθώς το 2021 είχε επιχειρηθεί και πάλι να κλείσουν αρκετά καταστήματα, αλλά υπήρξε αντίδραση από το κοινό. Σε συνδυασμό με το τραπεζικό σύστημα που έχει μειώσει τη δραστηριότητά του στην ύπαιθρο, καθιστά τα ταχυδρομεία σημαντικά για την περιφέρεια.

«Θα πρέπει τα ΕΛΤΑ να μπορούν να σηκώσουν το βάρος, γιατί πλέον λειτουργούν ως ιδιωτική εταιρεία και δεν υπάρχει καμία τέτοια που να λειτουργεί φυσικά καταστήματα στα απομακρυσμένα μέρη της χώρας. Αυτή τη στιγμή το ταχυδρομείο αποτελεί στην επαρχία τον εισπρακτικό μηχανισμό του ασφαλιστικού φορέα λόγω των εργοσήμων, που αφορούν στους εργάτες γης. Τα ΕΛΤΑ σε κάποιες περιοχές έχουν και διευρυμένα ωράρια, αλλά και συνεχιζόμενα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Για να γίνει μια τέτοια ενέργεια από μια τράπεζα θα πρέπει κάποιος να κλείσει ραντεβού. Εμείς ως εργαζόμενοι κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το ταχυδρομείο όρθιο. Έχουμε δρομολογήσει ενέργειες ως εργαζόμενοι και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε, ανάλογα πάντα με τις εξελίξεις» κατέληξε ο συνδικαλιστής από την Αθήνα.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Γιώργος Στεργίου