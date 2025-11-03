Η συντριβή των F-16 στο Πήλιο το 2004 – Η ομάδα που εντόπισε το σημείο της πρόσκρουσης (video)

Δημοσιεύθηκε

Ένα νέο βίντεο που αναβιώνει το τραγικό περιστατικό της συντριβής των δύο μαχητικών F-16 στο Πήλιο το 2004 κυκλοφόρησε πρόσφατα στο διαδίκτυο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.
Η ομάδα BAD INFLUENCE επισκέφθηκε την περιοχή και κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο της πρόσκρουσης, μέσα σε ένα επιβλητικό φυσικό τοπίο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, τα μέλη της ομάδας περπάτησαν μέσα στη φύση, κατέγραψαν πλάνα από τη διαδρομή και μίλησαν με κατοίκους που έζησαν από κοντά το γεγονός, μεταφέροντας μαρτυρίες και αναμνήσεις από εκείνες τις δύσκολες στιγμές.
Το βίντεο συνδυάζει αρχειακές πληροφορίες, πλάνα του σήμερα και αφηγηματική προσέγγιση, επιχειρώντας να παρουσιάσει με σεβασμό ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πηλίου.

