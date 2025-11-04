Ημερίδα για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση αύριο στον Αλμυρό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Στέγη Μητέρας και Παιδιού και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αλμυρού, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Τα πρόσωπα της κακοποίησης – Αναγνώριση / Πρόληψη και Αντιμετώπιση» αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου Μαρία – Σοφία Βαΐτση θα αναφερθεί στο θέμα της έμφυλης βίας στην οικογένεια –επανορθωτική δικαιοσύνη και πρόληψη.

Η υπαστυνόμος Β’ από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, Δήμητρα Δημοπούλου θα αναφερθεί στον ρόλο της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της ενδοικογενειακής βίας.

Παράλληλα θα γίνουν ομιλίες και από τη σύμβουλο του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου, Θεοδώρα Πεσσιάνη «Μετά τη λύση της σιωπής», από την κοινωνική λειτουργό της κοινωνικής υπηρεσίας του τμήματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αλμυρού, Βάγια Καλοπήτα θα μιλήσει για «Πρόσωπα της Κακοποίησης -Ενδοοικογενειακή βία».

Μαθήτριες και μαθητές του ΓΕΛ Αλμυρού θα παρουσιάσουν ένα θεατρικό δρώμενο, ενώ η παρουσίαση της ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από την υπεύθυνη της Στέγης Μητέρας και Παιδιού, Ράνια Γουρναροπούλου.