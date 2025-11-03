Λίγες οι βροχές τον Οκτώβριο σε χερσαία Μαγνησία και Σποράδες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χαμηλότερες από το κανονικό της εποχής ήταν οι βροχές που έπεσαν τον Οκτώβριο στη χερσαία Μαγνησία και τις Σποράδες, ενώ αντίθετα σε άλλες περιοχές της χώρας και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα τα χιλιοστά ήταν αρκετά ικανοποιητικά με τη βροχή να κυμαίνεται στα κανονικά ή και σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Συγκρίνοντας τα μηνιαία ύψη βροχής του Οκτωβρίου με τις μέσες τιμές των τελευταίων 10-15 ετών, στις περισσότερες περιοχές της χώρας τα ύψη βροχής ήταν μεγαλύτερα των μέσων/κανονικών τιμών, σύμφωνα με τα στοιχεία των σταθμών του Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Αντίθετα στη Μαγνησία ο Οκτώβριος ήταν υετικά πολύ φτωχός με μόλις 37,4 χιλιοστά βροχής για τον Βόλο, ενώ χειρότερος ήταν ο Σεπτέμβριος, όταν και έπεσαν στην πόλη μόλις 5,2 χιλιοστά επιτείνοντας το πρόβλημα της ξηρασίας που είχε εμφανιστεί από την καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι αναμένεται βελτίωση της κατάστασης τον τρέχοντα μήνα, όπου παραδοσιακά η βροχή είναι περισσότερη καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στον χειμώνα.