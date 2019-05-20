Με μαζική συμμετοχή των Μηχανικών του Δημοσίου, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, οι αρχαιρεσίες της 17ης Μαΐου της ΕΜΔΥΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
Συγκεκριμένα σε σύνολο 130 εγγεγραμμένων μελών ψήφισαν 99.
Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης είναι:
Για το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΠΤΑ ΜΕΛΗ)
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ψήφοι
2. ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΙΝΕΣ) 40
3. ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31
4. ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 30
5. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26
6. ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 21
7. ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18
8. ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 17
9. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 14
10. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 9
11. ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 6
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ)
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59
2. ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46
3. ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΙΝΕΣ) 46
4. ΒΑΛΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 33
5. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 24
6. ΜΠΑΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 17
7. ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
8. ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 8
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ :
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΕΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ