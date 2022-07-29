Οι επιτυχίες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού συγχαίρουν θερμά τους επιτυχόντες
μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι απέδειξαν ότι με προσήλωση,
υπευθυνότητα και οργανωμένο διάβασμα μπορούν να επιτύχουν τους στόχους
που βάζουν στη ζωή τους. Για μια ακόμα φορά οι μαθητές μας μας έκαναν
υπερήφανους.
|Επώνυμο
|Όνομα
|Πατρώνυμο
|Μητρώνυμο
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΛΥΚΕΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΗΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΗ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΛΩΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΘΗ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΛΑΖΑΚΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΗΓΗ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΛΕΛΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΕΛΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΟΡΡΑ
|ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΕΚΑ
|ΜΗΧΑΗΛΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΠΘ
|ΣΤΕΦΑΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΣΧΟΙΝΑ
|ΡΟΔΑΝΘΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΣΧΑΛΙΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΓΑΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
|ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΖΩΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ