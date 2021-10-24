Που θα γίνουν δωρεάν αύριο rapid test στη Μαγνησία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ
08:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
12:30-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΠΗ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ / ΑΓΧΙΑΛΟΥ 4
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων:
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ / ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
11:30-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟ-ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
08:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
08:30-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΒΥΖΙΤΣΑ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
– Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:30-13:30 MΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ,ΤΡΙΚΑΛΑ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
11:00-15:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-5Ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12:00-13:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
11:00-12:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΙΑΣ ΠΥΛΗΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-14:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
08:00-16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
10:00-14:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΙΕΡΙΟΥ 49
10:00-14:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ