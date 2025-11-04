Πρωταγωνιστεί και τον Οκτώβριο η Μαγνησία στα κρούσματα ευλογιάς στα κοπάδια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πόσα επιβεβαιώθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα πανελλαδικά για τον Οκτώβριο συμπεριλαμβάνεται η Μαγνησία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία καταγράφηκαν 16 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 24 εκτροφές. Επίσης, όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το τελευταίο διάστημα συνολικά καταγράφηκαν 129 κρούσματα σε 182 εκτροφές.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), η οποία συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Κώστα Τσιάρα, υπογραμμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την αποτροπή της μετάδοσης του ιού.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα αδειοδοτημένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Κράτος για την ευλογιά των προβάτων και ότι ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός σε καμία χώρα όπου εφαρμόστηκε, οδηγώντας αντίθετα σε ενδημικό χαρακτήρα της νόσου και συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων.

Όπως αναφέρει η ΕΕΕΔΕΕ, η καταστρατήγηση των εθνικών μέτρων βιοασφάλειας και η παράνομη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων έχουν συμβάλει στην αλλοίωση της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου και στην επικινδυνότητα για τον ζωικό πληθυσμό.

Η Επιτροπή καλεί τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, προστατεύοντας τόσο τις εκτροφές τους όσο και το όνομα των ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα της φέτας, που συμβάλλει θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με εξαγωγές άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως.