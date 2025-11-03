Σε εργαστήρια για τη Μεσόγειο με τη Monaco Explorations το Γυμνάσιο ΛΤ Αλοννήσου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Γυμνάσιο ΛΤ Αλοννήσου ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Monaco Explorations, υπό την αιγίδα της Κυβέρνησης του Μονακό και του Πρίγκιπα Αλβέρτου Βʹ του Μονακό. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου και είχε ως κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.



Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου συμμετείχαν σε εργαστήρια βιωματικής μάθησης, τα οποία είχαν προετοιμαστεί για ολόκληρη τη σχολική χρονιά από τους υπεύθυνους της Monaco Explorations και τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου ΛΤ Αλοννήσου. Τα εργαστήρια επικεντρώθηκαν στη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Σημαντική στιγμή της αποστολής ήταν η επίσκεψη των μαθητών σε ερευνητικό πλοίο της Monaco Explorations, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά διάφορες επιστημονικές διεργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και να κατανοήσουν τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των ωκεανών.





Η εκπαιδευτική δράση κορυφώθηκε με την επίσκεψη του Πρίγκιπα Αλβέρτου Βʹ στην Αλόννησο, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στους στόχους της Monaco Explorations, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Τέλος, αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευση του σχολείου, όπως σημειώνεται από τη διεύθυνσή του, για τη δημιουργία ενεργών πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση.

