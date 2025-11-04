Στην τελική ευθεία η ασφαλτόστρωση του αγροτικού δικτύου στην Κεχριά της Σκιάθου

Ολοκληρώνεται το έργο της ασφαλτόστρωσης των αγροτικών δρόμων στην περιοχή της Κεχριάς στη Σκιάθο, με το έργο να έχει συνολικό προϋπολογισμό 899.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα πρόκειται οδοποιία από Κεχριά έως και Πυργί και από Κεχριά μέχρι και το μοναστήρι της περιοχής. Οι μελέτες εκπονήθηκαν από τον Δήμο Σκιάθου και φορέας υλοποίησης είναι η αναπτυξιακή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Το έργο χρηματοδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του αρμόδιου υπουργείου.
