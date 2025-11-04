Στο υπουργείο Εσωτερικών για διεκδίκηση κονδυλίων η δημοτική αρχή Αλοννήσου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Χιονίδη, επισκέφτηκε ο δήμαρχος της Αλοννήσου Π. Αναγνώστου, με σκοπό τη διεκδίκηση πόρων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα της εξασφάλισης χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στον οικισμό της Στενής Βάλλας, ένα έργο το οποίο σκοπεύει στο να δημιουργήσει έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο αναψυχής για τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής.