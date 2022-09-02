Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο διευρυμένο ολοήμερο σχολείο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της Μαγνησίας

Όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας από την Πέμπτη 1η Σεπτέμβρη και ως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του διευρυμένου ολοήμερου και θα λειτουργούν ως τις 5:30 μμ, να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου τους ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν, στα τμήματα διευρυμένου ολοήμερου, προκειμένου αυτά να σχηματιστούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους άμεσα, με την έναρξη του σχολείου.
Υπενθυμίζεται ότι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αναβαθμισμένο περιεχόμενο, μέσω δραστηριοτήτων όπως: εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων. Επίσης, προβλέπεται επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.
Οι μαθητές/τριες γίνονται δεκτοί/ές χωρίς κανένα κριτήριο εγγραφής.
Με το νέο, διευρυμένο χρονικά και αναβαθμισμένο ποιοτικά, ολοήμερο, ενισχύονται οι δωρεάν παροχές εκπαίδευσης, εξασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος, δημιουργικός χρόνος για τα παιδιά στο σπίτι εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο και επιτυγχάνεται προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων.
Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.
Δείτε αναλυτικά τα σχολεία:
|ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
|ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350061
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350010
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350222
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350206
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350209
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350067
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350275
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350055
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350050
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350188
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350247
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ_9350176
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350139
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350262
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350043
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ_9350187
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350282
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_9350083
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350251
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350147
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350250
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350191
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350156
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ_9350249
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ- ΚΛΗΜΑΤΟΣ_9350265
|ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΑ
|ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350058
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350142
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350167
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ_9350248
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350143
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ_9350107
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350152
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ «ΤΟΠΑΛΕΙΟ»_9350028
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350065
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350060
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350097
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ_9350261
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ_9350125
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350267
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350008
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350001
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350212
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350144
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_9350141
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350059
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350257
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350140
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ- ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ «ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ»_9350041
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ_9350258
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350049
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_9350260
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350289
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ_9350259
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350268
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΕΥΓΕΝΕΙΟ_9350150
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350054
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ_9350075
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350194
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350056
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ_9350018
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350291
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350009
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350071
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ_9350045
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ_9350136
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350114
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ_9350130
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ_9350012
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350047
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350193
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350202
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350007
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350145
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350213
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350002
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350292
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350168
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350151
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350063
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350203
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350223
|Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ_9350280