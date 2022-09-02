Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο διευρυμένο ολοήμερο σχολείο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της Μαγνησίας

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
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Όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας από την Πέμπτη 1η Σεπτέμβρη και ως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του διευρυμένου ολοήμερου και θα λειτουργούν ως τις 5:30 μμ, να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου τους ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν, στα τμήματα διευρυμένου ολοήμερου, προκειμένου αυτά να σχηματιστούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους άμεσα, με την έναρξη του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αναβαθμισμένο περιεχόμενο, μέσω δραστηριοτήτων όπως:  εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων. Επίσης, προβλέπεται επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο.

Οι μαθητές/τριες γίνονται δεκτοί/ές χωρίς κανένα κριτήριο εγγραφής.

Με το νέο, διευρυμένο χρονικά και αναβαθμισμένο ποιοτικά, ολοήμερο, ενισχύονται οι δωρεάν παροχές εκπαίδευσης, εξασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος, δημιουργικός χρόνος για τα παιδιά στο σπίτι εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο και επιτυγχάνεται προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων.

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Δείτε αναλυτικά τα σχολεία:

ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350061
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350010
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350222
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350206
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350209
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350067

 

Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350275
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350055
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350050
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350188
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350247
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ_9350176
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350139
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350262
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350043
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ_9350187
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350282
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ- ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_9350083
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350251
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350147
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350250
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350191
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350156
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ_9350249
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ- ΚΛΗΜΑΤΟΣ_9350265

 

ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350058
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350142
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350167
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ_9350248
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350143
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ_9350107
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350152
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ «ΤΟΠΑΛΕΙΟ»_9350028
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350065
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350060
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350097
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ_9350261
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ_9350125
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350267
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350008
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350001
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350212
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350144

 

Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_9350141
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350059
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350257
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350140
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ- ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  «ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ»_9350041
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ_9350258
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350049
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_9350260
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350289
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ_9350259
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350268
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΕΥΓΕΝΕΙΟ_9350150
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350054
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ_9350075
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350194
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350056
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ_9350018
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350291
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350009
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350071
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ_9350045
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ_9350136
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350114
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ_9350130
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ_9350012
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350047
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350193
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350202
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350007
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350145
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350213
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350002
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350292
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350168
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350151
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350063
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350203
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350223
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ_9350280

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