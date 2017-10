0 SHARES Share Tweet

Τη διαβεβαίωση ότι το τραπεζικό σύστημα είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με το παρελθόν προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τη μεγάλη πρόκληση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρείχε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Από το βήμα της εκδήλωσης με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy (MIT Press, September 2017) ο κ.Καραβίας προσδιόρισε τέσσερις συγκεκριμένους λόγους, που τεκμηριώνουν την άποψη αυτή.

Όπως είπε, η οικονομία επέστρεψε σιγά σιγά σε αναπτυξιακή τροχιά, γεγονός απαραίτητο για τον στόχο της επίτευξης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναφέρθηκε στην εμπειρία που απέκτησαν τα τραπεζικά στελέχη στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και στην ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία πλέον το ζήτημα. Κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όπως οι δικαστές, οι δικηγόροι αλλά και οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης, αντιμετωπίζουν το ζήτημα με ρεαλιστικότερο τρόπο, είπε ο Φωκίων Καραβίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, επισήμανε επίσης, ότι σήμερα υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με δυνατότητες παρεμβατικών βελτιώσεων (όπως στο καλούμενο νόμο Κατσέλη).

Αναφερόμενος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ο κ.Καραβίας τόνισε ότι αποτελεί άλμα προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς θα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες οφείλουν να διαχειριστούν το ζήτημα με κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Κάποιοι από αυτούς που αντιδρούν, εξυπηρετούν συμφέροντα στρατηγικών κακοπληρωτών που διαθέτουν εισοδήματα και δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους ή συμφέροντα παλαιοτέρων συστημάτων που λυμαίνονταν τους φυσικούς πλειστηριασμούς, είπε χαρακτηριστικά ο Φωκίων Καραβίας, επισημαίνοντας αναφερόμενος στην Eurobank, ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν στα τέλη Νοεμβρίου.

O κ. Καραβίας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι στόχοι για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για το 2017 θα επιτευχθούν, ενώ αναφερόμενος ειδικότερα στην Eurobank, εκτίμησε ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν και το 2018 και το 2019.

Αναφέρθηκε επίσης στις ρυθμίσεις δανείων που προχωρούν οι τράπεζες, τόσο στον τομέα της λιανικής τραπεζικής όσο και στον επιχειρηματικό τομέα, επισημαίνοντας ότι θα συνεχισθούν.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy (MIT Press, September 2017) για το οποίο έγινε η εκδήλωση, είχαν την επιμέλεια οι καθηγητές Δημήτρης Βαγιανός (LSE), Νίκος Βέττας (ΟΠΑ και ΙΟΒΕ), Κώστας Μεγήρ (Yale) και Χριστόφορος Πισσαρίδης (LSE, βραβείο Νόμπελ 2010). Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων LSE μαζί με το IOBE, το Hellenic Observatory του LSE, τον Σύλλογο Αποφοίτων Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης – MIT Club of Greece και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο.