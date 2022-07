Αεροπλάνο της Easyjet ταξίδεψε με συνοδεία μαχητικού λόγω φάρσας για βόμβα

Αεροσκάφος της Easyjet εκτέλεσε πτήση από το Λονδίνο προς το παραθεριστικό νησί Μινόρκα της Ισπανίας χθες, Κυριακή (3.7.2022), με τη συνοδεία ενός μαχητικού αεροσκάφους F-18, διότι ένας από τους επιβάτες του είχε δημοσιεύσει απειλές για βόμβα, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν ότι επρόκειτο για φάρσα.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-18 φτάνει δίπλα στο αεροσκάφος A-319 της Easyjet και κάνει ελιγμούς, γνωστούς στην αεροπορία ως ένδειξη ότι ο άλλος πιλότος πρέπει να τον ακολουθήσει, ενώ ανήσυχοι επιβάτες ακούγονται να συζητούν τι συμβαίνει, με μια γυναίκα να ρωτά: «Γιατί το κάνει αυτό, κάνει απλά επίδειξη;».

Η πτήση EZY8303 της EasyJet, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου στις 13:00, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μινόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων με περίπου μισή ώρα καθυστέρηση, λίγο πριν τις 17:00, και συνοδεύτηκε σε περιοχή ασφαλείας.

Κατά την αποβίβαση, ο 18χρονος που είχε διατυπώσει τις απειλές για βόμβα συνελήφθη. Άλλες πτήσεις από τη Μινόρκα επηρεάστηκαν λόγω του συμβάντος.

Ο 18χρονος, ο οποίος ταξίδευε με πέντε φίλους, πέρασε τη νύχτα στη φυλακή και περιμένει να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτοφυλακής της Ισπανίας.

easyJet flight from London Gatwick to Menorca escorted by military aircraft after a false bomb alert. EZY8303 landed safely, passengers had to identify themselves and verify their luggage on arrival.

📹 iandrleslie pic.twitter.com/FMkCmuj0ww

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 4, 2022