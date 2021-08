Αφγανιστάν: Γυναικόπαιδα ποδοπατούνται για ένα εισιτήριο διαφυγής

Νέες εικόνες χάους βλέπουν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστές γυναικόπαιδα που ποδοπατούνται στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Την ίδια ώρα ένας Γερμανός πολίτης πυροβολήθηκε στην προσπάθειά του να φτάσει στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας, ενώ η Μεγάλη Βρετανία προειδοποίησε ότι τις επόμενες μέρες οι πτήσεις σωτηρίας θα μπορούσαν να σταματήσουν και ορισμένοι άνθρωποι στους οποίους είχαν υποσχεθεί προστασία θα μείνουν πίσω.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail τα πλάνα που τραβήχτηκαν από τη βόρεια πύλη του αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι φαίνονται οικογένειες να έχουν πέσει στο έδαφος την ώρα που οι συγκεντρωμένοι απομακρύνονταν από τις πύλες εισόδου. Για να γίνει αυτό οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και πυροβόλησαν στο αέρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά να ποδοπατηθούν, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

Τα συγκεκριμένα πλάνα είναι τα τελευταία από μια σειρά βίντεο που προέρχονται από το αεροδρόμιο και περιλαμβάνουν μητέρες να πετούν τα μωρά τους μέσα από τα συρματοπλέγματα, γυναίκες να μαστιγώνονται από τους Ταλιμπάν και άνδρες να σκοτώνονται πέφτοντας από τα αεροπλάνα που φεύγουν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

#VIDEO: A small Afghan child was pulled over a wall to US soldiers at #Kabul airport as thousands attempted to flee following the Taliban's takeover of #Afghanistan. (Warning: distressing) pic.twitter.com/tugO3flzOx

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 20, 2021