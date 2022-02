Άνδρας δεν μπορούσε να αναπνεύσει – Φύτρωνε δόντι στη μύτη του

4 Shares Share Tweet

Ούτε οι γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, όταν έκαναν έρευνα στη μύτη ενός άνδρα ο οποίος παραπονιόταν πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει καθώς εντόπισαν ένα δόντι να φυτρώνει!

Ο 38χρονος είχε τεράστιες δυσκολίες στην αναπνοή, σε σημείο που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Αφού έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν το πρόβλημα καθώς το διάφραγμά του δεν παρουσίασε καμία ανωμαλία.

Το πρόβλημα παρέμενε και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν εξέταση με κάμερα στα ρουθούνια του 38χρονου ώστε να εντοπίσουν τι ακριβώς συμβαίνει και κάπου εκεί φάνηκε το… απίστευτο!

Όπως αναφέρει το The New England Journal of Medicine, οι εξετάσεις έδειξαν ένα δόντι (!) να φυτρώνει στο δεξί ρουθούνι του 38χρονου το οποίο έφτανε τα 14 χιλιοστά.

Το δόντι αφαιρέθηκε με χειρουργική επέμβαση ενώ πιθανότατα βρέθηκε στην απίστευτη θέση φυτρώνοντας στον ουρανίσκο του 38χρονου αλλά βρήκε διέξοδο από την μύτη.