Χήρος στα 95 του – Πέθανε η 66χρονη σύζυγός του δυο χρόνια μετά το γάμο τους

«Είμαι τόσο τυχερός που βρήκα και παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου», δήλωσε ο κορυφαίος αστροναύτης, Μπαζ Όλντριν

Δυο χρόνια μετά τον γάμο τους, ο Μπαζ Όλντριν περνά δύσκολες ώρες – η αγαπημένη του σύζυγος, Δρ. Άνκα Όλντριν έσβησε σε ηλικία 66 ετών την περασμένη Τρίτη (28.10.2025).

Η Άνκα, πέθανε «ειρηνικά… με τον σύζυγο και τον γιο της, Βλαντ Γκέντσιου, στο πλευρό της», σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook από τις οικογένειες Φαούρ και Όλντριν.

«Έφερνε χαρά σε ό,τι κάναμε μαζί. Θα μου λείψει πολύ».

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό event τον Δεκέμβριο του 2017 και άρχισε να βγαίνει λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2018.

Παντρεύτηκαν την ημέρα των γενεθλίων του, στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Ο Buzz Aldrin είχε περιγράψει τότε ότι «ποτέ δεν ήταν πιο ευτυχισμένος» και ότι ένιωθε «απίστευτα τυχερός» που μοιραζόταν τη ζωή του μαζί της.

«Είναι ο έρωτας της ζωής μου», είχε πει, «και κάνουμε τα πάντα μαζί, από το να περνάμε χρόνο με τις οικογένειές μας και να γιορτάζουμε σημαντικά γεγονότα, όπως την 55η επέτειο της προσγείωσης του Apollo 11».

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, στα 93α γενέθλια του Aldrin σε ένα τοπικό πάρκο κοντά στο σπίτι τους. «Ήταν μια υπέροχη μέρα», είχε πει τότε στο PEOPLE.

«Θέλαμε μια ιδιωτική τελετή, μόνο οι δυο μας και τα αστέρια πάνω από τα κεφάλια μας».

Η Άνκα, υπήρξε μια καταξιωμένη χημικός μηχανικός με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, διετέλεσε ταμίας του California Hydrogen Business Council και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Buzz Aldrin Ventures LLC.

Ο Όλντριν έχει παντρευτεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν, με την Τζόαν Αν Άρτσερ από το 1954 έως το 1974, την Μπέβερλι Βαν Ζάιλ από το 1975 έως το 1978 και την Λόις Ντρίγκς Κάννον από το 1988 έως το 2012.

Ο δεύτερος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι έχει τρία παιδιά – τον Τζέιμς, την Τζάνις και τον Άντριου – με την πρώτη του σύζυγο, την Άρτσερ.

Έχει έναν εγγονό, τον Jeffrey Schuss, από την κόρη του Janice, τρεις δισέγγονους και μία δισέγγονη.

Στις 16 Ιουλίου 1969, ο Aldrin, ο Neil Armstrong και ο Michael Collins εκτοξεύτηκαν στο διάστημα σε μια αποστολή χωρίς προηγούμενο, με στόχο να φέρουν την ανθρωπότητα για πρώτη φορά στη Σελήνη.