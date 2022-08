Έφοδος του FBI σε βίλα του Ντόναλντ Τράμπ

Έφοδο στην οικία του π. προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάργκο, πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI αναζητώντας «χαμένα» έγραφα από το Προεδρικό Αρχείο.

Η έρευνα στο διάσημο Μαρ-α-Λάγκο, παρότι «συνεργάστηκα με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες», δεν ήταν «ούτε απαραίτητη ούτε προσήκουσα», ανέφερε ο κ. Τραμπ.

«Το έθνος μας ζει μαύρες μέρες, το όμορφο σπίτι μου, το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, πολιορκείται και ερευνάται και έχει καταληφθεί από πολυάριθμους πράκτορες» του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας, επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος. «Παραβίασαν ακόμα και το χρηματοκιβώτιό μου!», εξεμάνη. Κατήγγειλε πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό».

Σύμφωνα με αναφορές του CBS ο πρώην πρόεδρος συνήθιζε να σκίζει διάφορα έγγραφα από το αρχείο του Λευκού Οίκου και να τα πετάει στην τουαλέτα του σπιτιού του, κάποια από τα οποία είχαν τον χαρακτηρισμό «άκρως απόρρητο».

CBS News confirms that the search warrant executed by the FBI on fmr. Pres. Trump's Mar-a-Lago home is related to the missing documents investigation, @jeffpeguescbs reports. In February, the National Archives asked the DOJ to investigate Trump's handling of White House records. pic.twitter.com/Y4QDcTpgZC

— CBS News (@CBSNews) August 9, 2022