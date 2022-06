2 Shares Share Tweet

Ο Tom Mann, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το X Factor το 2014, δήλωσε πως είναι «πραγματικά συντετριμμένος», καθώς η αρραβωνιαστικιά του, Danielle Hampson, «έφυγε» από τη ζωή, λίγες ώρες πριν παντρευτούν.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο τραγουδιστής μέσα από ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά η αγαπημένη μου Dani – η καλύτερή μου φίλη, τα πάντα μου και πολλά άλλα, η αγάπη της ζωής μου – πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Ιουνίου. Αυτή που υποτίθεται ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας, τελείωσε με μια ανεπανόρθωτη απογοήτευση», γράφει αρχικά ο τραγουδιστής.

«Έχω κλάψει πάρα πολύ. Ποτέ δεν φτάσαμε στην εκκλησία, δεν είπαμε τους όρκους μας, δεν χορέψαμε τον πρώτο μας χορό, αλλά ξέρω ότι ξέρεις ότι ήσουν ολόκληρος ο κόσμος μου και το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ σε μένα» γράφει.

Ο 28χρονος Mann συνέχισε λέγοντας ότι θα χρησιμοποιήσει όποια δύναμη μπορώ να συγκεντρώσει για να φροντίσει τον γιο τους. «Σου υπόσχομαι ότι θα ξέρει πόσο καταπληκτική ήταν η μαμά ήσουν. Υπόσχομαι να σε κάνω τόσο περήφανη«.

Η Danielle Hampson, ήταν στέλεχος δημοσίων σχέσεων και χορεύτρια για τους Take That και τις Little Mix. Η τελευταία χορευτική παράσταση της Hampson, ήταν σε ένα μουσικό βίντεο για τον Harry Styles το 2021, λίγο πριν γίνει μητέρα. Η αιτία θανάτου της 34χρονης δεν έχει αποκαλυφθεί.