Ελληνίδα περιγράφει τις δραματικές ώρες που έζησε την ώρα του μακελειού στη Βιέννη

Η Βιέννη μπήκε από χθες στην λίστα των πόλεων που πληρώνουν με το αίμα των πολιτών τους την τυφλή βία των ακραίων ισλαμιστών. Το μακελειό που έγινε στη καρδιά της πόλης ακολούθησε τα χτυπήματα στη Νίκαια και στο Παρίσι και ο φόβος είναι πάλι εδώ.

Συστάσεις να παραμείνουν σήμερα στα σπίτια τους αποφεύγοντας κάθε είδους άσκοπη μετακίνηση δέχονται συνεχώς από την Αυστριακή κυβέρνηση οι πολίτες που ζουν στο κέντρο της Βιέννης, καθώς και στα υπόλοιπα σημεία της πόλης όπου χθες το βράδυ πνίγηκαν στο αίμα με τους αριθμούς νεκρών και τραυματιών να εξακολουθούν να παραμένουν συγκεχυμένοι.

Μέχρι αυτή την ώρα οι επίσημες ανακοινώσεις θέλουν 4 πολίτες να έχουν χάσει την ζωή τους, δυο άνδρες και δυο γυναίκες και επίσης ο ένας τρομοκράτης οπαδός του ISIS, με τις αρχές να υποστηρίζουν πως ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς πολλοί από τους τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία είναι σοβαρά. Μια από τις γυναίκες ήταν σερβιτόρα.Επίσης, ένας από τους άνδρες βρέθηκε νεκρός στην κρεαταγορά και άλλος ένας σοβαρά τραυματισμένος δίπλα στο ποτάμι.

Δεν ξέρουν ακόμα πόσοι είναι οι δράστες – Συγκλονίζει μαρτυρίας ελληνίδας κατοίκου στο newsit.gr

Για σήμερα, όπως αναφέρει στο newsit.gr Ελληνίδα κάτοικος της πανέμορφης πόλης, οι αρχές είναι αποφασισμένες να κινήσουν γη και ουρανό με στόχο να εντοπίσουν όλους τους δράστες, ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος, του αιματηρού χτυπήματος γι’ αυτό και προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Για τον λόγο αυτό μας ενημέρωσαν πως για σήμερα τουλάχιστον όλοι παραμένουμε σπίτι και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μας είπαν να μην στείλουμε τα παιδιά σήμερα στο σχολείο, ενώ κάποιες επιχειρήσεις και μεγάλοι οργανισμοί θα δουλέψουν μόνο με προσωπικό ασφαλείας και οι υπόλοιπο από τα σπίτια τους. Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά αλλά μόνο για τους γονείς που δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή. Είναι πραγματικά τρομακτικό όλο αυτό που συμβαίνει, καθώς οι αρχές δεν έχουν ακόμα μια πλήρη εικόνα του αριθμού των τρομοκρατών».

Σύμφωνα με την Ελληνίδα κάτοικο όλοι είναι ανήσυχοι και προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Από χθες το βράδυ κεντρικοί δρόμοι εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί, ενώ αστυνομία και στρατός κάνουν συνεχώς περιπολίες.

«Όταν είχα πρωτοέρθει μαζί με τον σύζυγο μου και τα παιδιά μας στη Βιέννη μέναμε ακριβώς απέναντι από την συναγωγή. Φρουρούνταν 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν μέναμε ακόμα εκεί και με πιάνει τρέλα. Πάντως από την αστυνομία διαρρέεται πως η συναγωγή μπορεί να μην ήταν ο στόχος των τρομοκρατών και πως να αποφεύγουμε να ανεβάζουμε βίντεο στα social media.To Ίννερε Στατ η περιοχή αυτή της πόλης της Βιέννης όπου πραγματοποιήθηκαν τα τρομοκρατικά χτυπήματα είναι τα πιο κεντρικά σημεία όπου συγκεντρώνεται ο περισσότερος κόσμος εκεί στην οδό Ζαϊτενστετενγκάσε 4 είναι η κύρια εβραϊκή συναγωγή της αυστριακής πρωτεύουσας».

Το χρονικό του τρόμου

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν στις 8 το βράδυ ώρα Αυστρίας κοντά στην εβραϊκή συναγωγή. Ένας άνδρας βαριά οπλισμένος άρχισε να πυροβολεί εναντίον ανυποψίαστων πολιτών έξω από καφέ και εστιατόρια.

NDTV headline: “Few headmaster’s sons and bright mathematics students” were only out to test drive their latest gadgets in #Vienna . pic.twitter.com/CdEOhsUn2L

Μέλη των ειδικών δυνάμεων έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε από τον δράστη και τραυματίστηκε σοβαρά. Ο δράστης ο οποίος ήταν οπλισμένος με ένα αυτόματο, ένα πιστόλι και μια ματσέτα «εξουδετερώθηκε» στις 20.09.

Η εβραϊκή συναγωγή ήταν κλειστή εκείνη την ώρα. Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας κατέγραψαν σκηνές απόλυτου πανικού και φρίκης με πυροβολισμούς αλλά και πολύ αίμα.

Footage from last night when the terrorist attack began in #Vienna. Crowd in downtown seen running away from the scene of firing by terrorists. Hours later most of the city remains under a blockade. One attacker Terrorist could be still on the run. pic.twitter.com/F1IXuweD4B

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 3, 2020