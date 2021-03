Έβρισαν, έβηξαν και ψέκασαν οδηγό γιατί τους είπε να φορέσουν τις μάσκες τους

Μια απίστευτη επίθεση δέχθηκε την περασμένη Κυριακή οδηγός Uber στο Σαν Φρανσίσκο από τρεις γυναίκες γιατί τους ζήτησε να φορέσουν τις μάσκες τους!

Όπως θα δείτε στο βίντεο που υπήρχε μέσα στο όχημα, ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη και ζήτησε από τις τρεις γυναίκες που τον είχαν καλέσει να φορέσουν τις μάσκες τους.

Εκείνες αντέδρασαν άσχημα και άρχισαν να τον βρίζουν, να βήχουν προκλητικά και μια από αυτές προσπάθησε να του πάρει το κινητό του, ενώ του τράβηξε και του έσκισε την μάσκα του.

Όταν τους ζήτησε τελικά να κατέβουν από το όχημα εκείνες έβγαλαν ένα σπρέι πιπεριού και ψέκασαν προς το μέρος του.

Και οι τρεις αναζητούνται από την αστυνομία ενώ η Uber ανακοίνωσε ότι όταν εντοπιστούν δεν θα γίνονται δεκτές ως πελάτισσες από την εταιρεία.

UBER DRIVER COUGHED ON, ASSAULTED & PEPPER SPRAYED

An @Uber driver was assaulted & coughed-upon by a group of women in #SanFrancisco after he refused them service for not wearing masks, in an attack the driver captured on videohttps://t.co/6Muz8wb2ea pic.twitter.com/KMO1vig1tq

— KPIX 5 (@KPIXtv) March 9, 2021