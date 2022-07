Η γκάφα της Τζιλ Μπάιντεν που εξόργισε τους Ισπανόφωνους – Τους παρομοίασε με «τάκος»

26 Shares Share Tweet

Η πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προκάλεσε…μίνι διπλωματικό επεισόδιο, καθώς παρομοίασε τους Ισπανόφωνους με «τάκος», σε ομιλία της. Η κυρία Μπάιντεν απευθυνόταν στους Λατίνους σε μια εκδήλωση στο Τέξας όταν επιχείρησε να κάνει ένα κομπλιμέντο που αναφερόταν στο…παραδοσιακό μεξικάνικο σνακ και τα έκανε θάλασσα.

Η Εθνική Ένωση Ισπανόφωνων Δημοσιογράφων (NAHJ) απάντησε: «Δεν είμαστε τάκος», ενώ πολλοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το απλοϊκό, προσβλητικό σχόλιο που ειπώθηκετην ώρα η δημοτικότητα του προέδρου Τζο Μπάιντεν στους Λατίνους ψηφοφόρους έχει πέσει.

Η κυρία Μπάιντεν μιλούσε σε μια διάσκεψη στο Σαν Αντόνιο για την ισπανική «Αναζήτηση της ισότητας» τη Δευτέρα (11/7), όταν είπε: «Η ποικιλομορφία αυτής της κοινότητας, τόσο ξεχωριστή όσο οι bodegas του Μπρονξ, τόσο όμορφη όσο τα άνθη του Μαϊάμι και μοναδική όπως τα τάκος πρωινού εδώ στο Σαν Αντόνιο είναι η δύναμή σας». Η κυρία Μπάιντεν πρόφερε επίσης λάθος τα ψιλικατζίδικα που είναι γνωστά ως bodegas ως «bogedas».

Η Ένωση NAHJ κάλεσε την κ. Μπάιντεν «να αφιερώσει χρόνο για να κατανοήσει καλύτερα» τους Λατίνους. Ο όμιλος πρόσθεσε: «Η κληρονομιά μας ως Λατίνοι διαμορφώνεται από διάφορες διασπορές, πολιτισμούς και διατροφικές παραδόσεις. Μην μας υποβιβάζετε σε στερεότυπα».

Η κυρία Μπάιντεν είχε επικριθεί προηγουμένως τον Μάρτιο του 2021 για την άσχημη προφορά της ισπανικής φράσης «Sí se puede» (Ναι μπορούμε), σε ομιλία της σε αγρότες στο Ντελάνο της Καλιφόρνια. Οι Συντηρητικοί άσκησαν κριτική για τα τελευταία σχόλια της κυρίας Μπάιντεν. «Δεν είναι περίεργο που οι Ισπανόφωνοι φεύγουν από το Δημοκρατικό Κόμμα!» ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από την Αριζόνα Άντι Μπιγκς, , έγραψε στο Twitter.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση από το Quinnipiac διαπίστωσε ότι το 26% των Ισπανόφωνων, ένα βασικό σώμα υποστηρικτών για το Δημοκρατικό Κόμμα, εγκρίνει πλέον την απόδοση του Μπάιντεν ως προέδρου, από 55% ένα χρόνο νωρίτερα. Ενώ έκανε εκστρατεία για την προεδρία, ο Μπάιντεν γελοιοποιήθηκε όταν προσπάθησε να προσελκύσει την ψήφο των Ισπανόφωνων παίζοντας το Despacito…μια ισπανόφωνη ποπ επιτυχία, από το τηλέφωνό του.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο το 2016, κατηγορήθηκε επίσης για αδέξιους χειρισμούς αφού δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία του να τρώει τάκο με τη λεζάντα: «Λατρεύω τους Ισπανόφωνους!»